Appuntamento con le anticipazioni giornaliere della soap Una vita, in particolare su ciò che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre su Canale 5.

Ad attirare l'attenzione dei telespettatori, saranno le condizioni di Celia la quale, dopo essere svenuta a casa Alday, verrà soccorsa da tutti gli invitati al ricevimento. Felipe intanto, farà fatica a trovare un medico disponibile, visto l'espandersi dell'epidemia di influenza e che ha colpito per primi gli abitanti dell'Hoyo. Viste le gravi condizioni della sua signora, Lolita penserà di rinviare i preparativi per le nozze ma sarà la stessa Celia a spingerla a non rimandare nulla.

Preoccupazione ad Acacias per la salute di Celia

Continuerà a crescere la preoccupazione per la salute di donna Celia la quale, come noto, ha avuto un malore proprio nel bel mezzo della proposta di matrimonio di Samuel a Lucia.

L'Alday nonostante si mostri preoccupato per Celia, sarà invece contrariato per non aver ottenuto risposta alla sua domanda. Lucia infatti, non avrà occhi che per la cugina, preoccupata per il suo stato di salute. Mentre Felipe sarà alla disperata ricerca di un medico che possa visitare la moglie, in molti cominceranno a sospettare che la Alvarez- Hermozo abbia contratto lo stesso virus che ha colpito gli abitanti dell'Hoyo.

Anticipazioni del 27 dicembre: Lolita vuole rimandare le nozze a causa delle condizioni di Celia

Anche Lolita mostrerà tutta la propria apprensione per le condizioni della sua signora e, per tale motivo, penserà di rimandare le nozze con Antonito, almeno fino a quando Celia non sarà guarita. Quest'ultima invece, sarà affranta, in quanto non vorrà che i suoi problemi diventino un ostacolo per la felicità della sua domestica. Pertanto, la moglie di Felipe, chiederà a Lolita di portare a termine i preparativi per le nozze, così come previsto inizialmente. Intanto ad Acacias, farà il suo ritorno Marcelina, dopo aver passato un periodo in convento. La giovane, che in passato aveva provato a conquistare il cuore di Jacinto, farà ritorno nel quartiere e sarà decisa a portare a termine la sua missione.

Marcelina però, scoprirà suo malgrado, che il suo amato ha fatto ritorno al paese insieme alle sue pecore.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di Una vita e che andrà in onda il prossimo 27 dicembre su Canale 5, a partire dalle 13:40. Si ricorda inoltre che, sabato e domenica la soap ambientata ad Acacias non andrà in onda, mentre tornerà regolarmente a tenere compagnia ai telespettatori, nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre.

Per chi si fosse perso qualche puntata precedente, esse sono come sempre disponibili sul sito Mediaset play.