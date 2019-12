Martedì 31 dicembre la soap Una vita tornerà sugli schermi di Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 per tenere compagnia ai fedelissimi telespettatori, che potranno seguire le vicende ambientate ad Acacias anche in questi giorni festivi. In particolare, il nuovo episodio sarà incentrato ancora una volta sullo stato di salute di Celia. Come noto, la donna ha contratto il terribile virus influenzale che imperversa in città e le sue condizioni si aggraveranno sempre più. Tutti i vicini saranno molto preoccupati ed anche Lucia non riuscirà a nascondere la sua angoscia per le sorti della cugina che sembrerà essere vicina alla morte.

La moglie di Felipe, convinta di stare per morire, chiederà di essere confessata da padre Telmo.

Anticipazioni Una Vita: Celia chiede di essere confessata da Telmo

Continueranno a tenere banco anche nella prossima puntata del 31 dicembre, le vicende legate a Celia: come noto quest'ultima ha contratto lo stesso virus che aveva colpito per primi gli abitanti dell'Hoyo. La donna, visitata dal dottor Quilles, peggiorerà giorno dopo giorno destando la preoccupazione non solo di Felipe e Lucia, ma anche di tutti i vicini di Acacias 38.

Con il passare delle ore, la gravità della situazione si accentuerà sempre di più, tanto che la stessa Celia certa di dover morire chiederà di essere confessata da padre Telmo. Lucia, ascoltata la richiesta della cugina, cadrà nello sconforto più totale e si rifiuterà di stare lontano da lei, così come Felipe.

Celia potrebbe morire, Lolita rimanda le nozze

Mentre non vi saranno miglioramenti nelle condizioni di salute di Celia, i vicini non sapranno cosa fare per aiutarla. Il dottor Quilles preoccupato per la situazione la porrà in isolamento, mentre Lolita in accordo con Antonito deciderà di rimandare le nozze. Servante intanto, non vedrà l'ora di raggiungere la moglie a Cuba, ma un'amara sorpresa lo attenderà nelle prossime puntate della soap iberica. Grande apprensione dunque, anche nella nuova puntata del 31 dicembre, per le sorti di Celia che sembrerà essere vicina alla morte a causa dell'epidemia e, solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà se la donna riuscirà a salvarsi oppure no.

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda, si ricorda che la soap Una Vita andrà in onda anche nella settimana di Capodanno, fatta eccezione per il giorno 1° gennaio, mentre l'appuntamento domenicale tornerà regolarmente in onda il prossimo 12 gennaio.

Per tutti gli appassionati delle vicende ambientate ad Acacias, si ricorda inoltre che sul sito Mediaset Play sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.