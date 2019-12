Domenica 8 dicembre, a partire dalle 14:23 su Canale 5, torna in onda la soap Una vita con una nuova ed appassionante puntata. Nel corso dell'appuntamento domenicale infatti, vedremo come si evolverà la vicenda legata a Javier, Carmen e Raul, con quest'ultimo che rimarrà ferito dopo aver tentato di disarmare il padre. Il ragazzino, coinvolto dal padre nella rapina a casa Alday, si renderà conto che il genitore non è altri che un farabutto, mentre padre Telmo ospiterà in parrocchia gli sfollati del quartiere dell'Hoyo, colpiti da un'inondazione e a rischio di epidemia. Donna Susana intanto, sarà alle prese con un vero e proprio ricatto, a causa di quanto avvenuto alla scuola di disegno con Alexis, mentre Leonor verrà investita per strada da una bicicletta.

Una vita, anticipazioni: Raul viene ferito dal padre, Javier arrestato

Colpi di scena e intrighi terranno con il fiato sospeso i fan della soap ambientata ad Acacias e che vedranno nel prossimo episodio dell'8 dicembre il giovane Raul al centro delle vicende. Il ragazzino finalmente capirà la vera natura del padre Javier, il quale lo avrà coinvolto nella rapina a casa di Samuel. Raul capirà che tutto quanto raccontato dalla madre sull'uomo corrisponde a verità e si preoccuperà quando vedrà che il genitore è armato.

Proprio mentre Javier sarà in procinto di sparare a Carmen, Raul cercherà di disarmarlo, ma verrà colpito e si accascerà a terra. Il commissario Mendez arresterà Javier, mentre con l'aiuto di Fabiana, Cesareo e Servante, Carmen riuscirà a far sì che Raul non venga denunciato.

Spoiler episodio 8 dicembre: Telmo aiuta gli sfollati dell'Hoyo

Mentre Carmen tirerà un sospiro di sollievo per essersi liberata una volta per tutte di Javier, in parrocchia padre Telmo ospiterà alcuni degli sfollati del quartiere dell'Hoyo.

Gli abitanti del quartiere in cui è cresciuto Tano infatti, dopo essere stati colpiti da un'inondazione, dovranno affrontare anche il rischio di un'epidemia.

Gli abitanti del quartiere in cui è cresciuto Tano infatti, dopo essere stati colpiti da un'inondazione, dovranno affrontare anche il rischio di un'epidemia. Tutte le signore di Acacias interverranno per dare una mano. Leonor nel frattempo, verrà investita da una bicicletta mentre Felipe perderà la causa della Marchesa Viana e avrà il timore che questa non possa più fidarsi di lui. Susana, intanto, continuerà a ricevere lettere minatorie dai parenti di Felix e chiederà invano a Rosina di pagare la cifra richiesta dai ricattatori.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda domenica 8 dicembre a partire dalle 14:23 su Canale 5, subito dopo l'episodio di Beautiful. Ricordiamo inoltre che sul sito Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.