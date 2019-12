Le ultime anticipazioni della soap opera Una vita riportano che durante le puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 15 a sabato 21 dicembre ci saranno numerose novità e tanti colpi di scena. Innanzitutto, Antonito scoprirà che Lolita non ha nessuna intenzione di convolare a nozze con lui in paese, ma in una chiesetta di Cabrahigo. Lucia accetterà di partire con Samuel per un viaggio, durante il quale entrambi avranno un incidente in carrozza. Dopo questo spiacevole episodio, la coppia deciderà di trascorrere la notte nell'appartamento di Nicasio, e ciò farà infuriare Padre Telmo.

Espineira punta a far scoppiare uno scandalo su Lucia e Telmo

Espineira farà di tutto affinché scoppi uno scandalo che travolga Lucia e Padre Telmo per far sì che la donna sia costretta a rifugiarsi in convento. Susana, dopo l'incresciosa vicenda della scritta offensiva apparsa sulla saracinesca della sua sartoria, manifesterà l'intenzione di lasciare Acacias e per il dispiacere avrà anche un piccolo malore.

Samuel chiederà a Lucia di concedersi un viaggio insieme, e la donna accetterà ben volentieri.

Lolita accetterà di convolare a nozze con Antonito. Nel frattempo ci sarà un duro scontro fra Telmo e Alday e sarà necessario l'intervento di Ursula per separarli. La donna, intanto, dopo aver recuperato in parte la memoria, minaccerà Samuel.

Susana e Rosina si troveranno sempre più in difficoltà, poiché Venancio le metterà con le spalle al muro, pretendendo che reperiscano al più presto la somma di denaro richiesta dagli Escalona. L'uomo aggiungerà che, qualora le due donne non dovessero versare la cifra richiesta, non esiterebbe a denunciarle. Ovviamente, tutta questa tensione non farà bene a Susana che sarà sempre più provata nell'animo e nel fisico.

Lucia e Samuel hanno un incidente in carrozza

Antonito sarà felicissimo di poter sposare finalmente la sua amata, ma scoprirà che Lolita non ha alcuna intenzione di convolare a nozze in paese. Infatti, quando l'uomo si recherà dal parroco per fissare la data del matrimonio, resterà di sasso nel momento in cui apprenderà che il sogno della giovane è quello di sposarsi in una chiesetta di Cabrahigo.

Lucia e Samuel partiranno per recarsi da Nicasio, un uomo che ha chiesto una valutazione di un oggetto prezioso che possiede in casa.

Nello specifico, si tratta della pala d'altare di San Michele.

Il viaggio però risulterà a dir poco tormentato. Infatti la coppia avrà un incidente in carrozza e si vedrà costretta a trascorrere la notte lontano da Acacias, presso la residenza di Nicasio. Celia e Felipe saranno molto in pensiero quando si renderanno conto che la Alvarado non è rientrata.

Ursula scoprirà da Lolita che Lucia e Samuel hanno trascorso la notte lontano dal paese. Di conseguenza, la donna correrà a raccontare la verità a Padre Telmo che, dopo aver appreso la notizia, andrà su tutte le furie.

Al contempo, anche Celia sarà molto delusa dal comportamento della Alvarado.