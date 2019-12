Le anticipazioni della famosa soap Una vita sono ricche di interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, Samuel organizzerà una festa presso la sua abitazione per chiedere a Lucia di diventare sua moglie. Durante il rinfresco, l'Alday farà la sua proposta di matrimonio a Lucia, ma la donna non riuscirà a rispondere alla domanda poiché Celia si sentirà male all'improvviso.

Una Vita: Flora vende una fotografia

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 23 al 27 dicembre, un collezionista francese rimarrà colpito da una fotografia scattata da Flora, così deciderà di acquistarla.

Nel frattempo Felipe sarà molto spaventato per le preoccupanti condizioni di salute di sua moglie, pertanto cercherà in tutti i modi un dottore che possa visitarla al più presto. Purtroppo, ad Acacias nessuno sarà disponibile dopo l'epidemia influenzale che si è innescata tra gli abitanti dell’Hoyo. Intanto, Samuel sarà evidentemente turbato, poiché a causa del malore improvviso di Clelia le sue nozze con Lucia verranno sicuramente rimandate. Inoltre, l'Alday sarà desideroso di intascare l'eredità dei Marchesi di Valmez per rimborsare Jimeno Batán.

Samuel tormentato da Jimeno, Celia in quarantena

Jimeno Batán continuerà a tormentare Samuel, poiché pretenderà di riavere indietro il suo denaro. Nel frattempo il matrimonio tanto atteso di Lolita e Antoñito sarà ormai alle porte, ma la donna penserà di rimandarlo a causa delle condizioni di Celia. Quest'ultima spingerà la donna ad andare avanti con l'organizzazione del suo matrimonio. Successivamente, Marcelina lascerà il convento e tornerà ad Acacias. Poco dopo la donna assillerà Casilda con alcune domande riguardanti Jacinto. Padre Telmo sarà notevolmente preoccupato per le condizioni di salute di Celia, dopo che la donna ha avuto un malore improvviso e ha perso i sensi. Pertanto Telmo non se la sentirà di lasciare la donna da sola e vorrà farle compagnia. Successivamente, il dottor Quilles deciderà di lasciare Celia in quarantena.

Infine, ricordiamo che è possibile guardare in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi gratuitamente al sito MediasetPlay.it. Oltre alle puntate già trasmesse, sulla piattaforma si possono trovare alcune "clip" interessanti relative agli spoiler e alle trame della soap opera spagnola.