La soap opera di Una vita appassiona ogni giorno sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate trasmesse dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Inigo Barbosa inizierà a scommettere sugli incontri di pugilato. Un comportamento, che desterà i sospetti di Leonor Hidalgo. Lolita Casado, invece, deciderà di rinunciare all'amore di Antonito Palacios per sposare Ceferino.

Una Vita, puntate 30 dicembre - 3 gennaio: Inigo e Liberto diventano soci

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5, annunciano importanti novità.

In particolare, il dottor Quiles metterà la famiglia Alvarez Hermoso in quarantena. Per questo motivo, consiglierà a Lucia di non prendersi cura dei parenti. Samuel a questo punto le proporrà di trasferirsi nel suo appartamento, sebbene invano. Servante, invece, riceverà una delusione da Cuba. Sua moglie Paciencia, infatti, rifiuterà di incontrarlo a Cuba dopo averle spedito un telegramma. Intanto, Inigo chiederà a Liberto di arruolarlo nella sua società di ginnastica, mentre Ramon proibirà a Trini di andare a trovare Celia.

Lolita ritrova Ceferino

Lolita sospenderà momentaneamente i preparativi di nozze con Antonito. Ma ecco che Ceferino, un suo vecchio spasimante, giungerà ad Acacias 38 con l'intenzione di sposarla. La Casado, a questo punto, si dimostrerà intenzionata a convolare a giuste nozze con il suo promesso sposo, visto che si era scambiata con lui un bacio durante un quarto di luna, in seguito ad una grandinata. Per questo motivo, la serva avrà intenzione di dire per sempre addio al suo sogno d'amore con Antonito.

Leonor e Flora sospettano del Barbosa

Gli spoiler di Una Vita fino al 3 gennaio 2020 sul Canale del Biscione, rivelano che il Barbosa comincerà a scommettere agli incontri di boxe, tanto da destare i sospetti di Leonor e Flora. Intanto, le condizioni di Celia peggioreranno ancora di più, tanto da essere ad un passo dalla morte.

Per questo motivo, Felipe le darà un ultimo bacio per contrarre lo stesso morbo. Lucia, invece, cercherà sostegno morale da Telmo, mandando su tutte le furie l'Alday.

La Casado vuole lasciare Antonito

Trini appoggerà l'idea della Casado di seguire l'usanza di Cabrahigo e sposare Ceferino, tanto che Antonito e Ramon se la prenderanno con loro. Intanto, Servante pretenderà di salpare per Cuba, nonostante Pacencia continui ad inviargli lettere per convincerlo a restare in Spagna. Martinez, invece, avrà un incontro con Jimeno Batan per scoprire quali sono le vere intenzioni di Samuel nei confronti dell'Alvarado. Ma lo strozzino si trincerà dietro un muro di silenzio. Allo stesso tempo, i coniugi Alvarez Hermoso non daranno più segni di vita, tanto che Lucia temerà che siano morti. Nonostante tutto, i vicini le proibiranno di entrare nell'appartamento per sincerarsi delle loro condizioni di salute, così da evitare l'espandersi della pericolosa epidemia portata dagli abitanti dell'Hoyo.