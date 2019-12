Nuovo appuntamento incentrato sulla soap opera spagnola Una vita, sempre pronta a regalare forti emozioni. Le anticipazioni degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che Lolita Casado (Rebeca Alemany) per non perdere Antonito Palacios (Alvaro Quintana) si servirà della complicità di Casilda Escolano (Marita Zafra). Quest’ultima per il bene della sua amica arriverà a baciare Ceferino (Edgar Costas Sanmartín), arrivato ad Acacias 38 per convolare a nozze con la sua ex fiamma.

La vedova di Martin Enraje dopo essersi gettata tra le braccia del forestiero, purtroppo vorrà chiedergli scusa per avergli teso un inganno. La futura nuora di Ramon all’ultimo momento chiederà alla sua collega di fare uno sforzo finale, precisandole che la sua felicità e quella di Antonito dipendono da lei. La domestica degli Hildago proprio quando il fratello di Maria Luisa e Lolita potranno finalmente sposarsi, stufa di mentire confesserà a Ceferino di non provare nessun sentimento per lui, e di averlo sedotto soltanto per aiutare la sua amica.

Antonito in crisi con la fidanzata, Lolita costretta a rispettare la tradizione di Cabrahigo

Nelle prossime puntate italiane farà il suo ingresso Ceferino, un uomo che farà entrare in crisi Lolita e Antonito. Tutto comincerà quando quest’ultimo chiederà alla sua fidanzata di sposarlo. Purtroppo la Casado avrà parecchi diverbi con il primogenito dei Palacios, poiché vorrà giungere all’altare rispettando un’antica tradizione di Cabrahigo. A complicare la situazione ci penserà proprio il new entry, che dopo aver messo piede ad Acacias 38 spiazzerà Lolita facendole sapere di dover diventare suo marito.

Quest’ultima sarà dello stesso parere della sua vecchia fiamma, quando le ricorderà che da bambini si diedero un bacio nell'istante in cui nel cielo sorgeva un quarto di luna. Pur essendo follemente innamorata del fratello di Maria Luisa, la domestica sarà consapevole che potrà accadere qualche disgrazia a lei oppure ai suoi parenti se non rispetterà l’usanza del suo paese. I timori della Casado aumenteranno, quando Ceferino le racconterà che la sua ultima fidanzata è morta per aver ignorato le vecchie tradizioni.

A questo punto Lolita non avrà altra scelta che dare la bruttissima notizia al suo promesso sposo Antonito, visto che gli dirà di non poter convolare a nozze con lui.

Casilda assalita dai sensi di colpa, Ceferino lascia Acacias 38

L'inserviente decisa a passare il resto della sua vita al fianco del Palacios, contatterà suo zio Gennaro venendo a conoscenza che il matrimonio tra lei e Ceferino potrà essere considerato nullo soltanto se lui darà un bacio ad una vedova. A questo punto Lolita dopo essersi confidata con Trini, proporrà a Casilda di corteggiare la sua vecchia conoscenza.

Quest’ultima accetterà di aiutare la sua amica dopo un’iniziale titubanza, ma per le numerose menzogne che racconterà a Ceferino si sentirà in colpa. Lo strano atteggiamento della cameriera degli Hildago desterà preoccupazione alle altre domestiche della soffitta, che inizieranno a sospettare che la loro collega abbia iniziato a dimenticarsi del defunto marito Martin grazie a Ceferino. Sfortunatamente la messinscena della Escolano verrà alla luce, e a scoprire l’inganno sarà proprio l’ex fiamma di Lolita.

Il forestiero dopo essersi scambiato un bacio appassionato con la domestica, rompendo il suo compromesso nuziale con la Casado, non reagirà bene quando scoprirà che Casilda si è presa gioco di lui. Il forestiero pur essendosi infuriato, troverà un accordo con la domestica degli Hildago, visto che entrambi arriveranno alla conclusione di non poter dimenticare i loro defunti partner. Per tale motivo Ceferino si metterà in viaggio per Cabrahigo in compagnia della sua famiglia.