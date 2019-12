Puntate fervide di colpi di scena ad Una vita sono quelle che andranno in onda nel corso della settimana dall'8 al 13 dicembre. La soap opera, in onda ogni giorno, dalla domenica al venerdì su Canale 5, ha in serbo grosse sorprese per i fan più accaniti. Tra gli avvenimenti più importanti ci sarà, sicuramente, l'arresto di Javier. Dopo la rapina a casa di Samuel e dopo che il perfido marito di Carmen ha sparato a Raul, il ricercato verrà arrestato.

Susana e Rosina, intanto, continueranno ad essere minacciate dagli Escalona, mentre Leonor verrà investita da una bicicletta.

Nel frattempo, un altro avvenimento spiazzerà gli abitanti di Acacias: una violenta epidemia colpisce gli abitanti dell'Hoyo e Padre Telmo prenderà molto a cuore la questione.

Anticipazioni dall'8 al 13 dicembre: Rosina e Susana minacciate, Javier in galera

Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, che andranno in onda in Italia dall'8 al 13 dicembre, vedremo che Javier verrà arrestato. Carmen si farà aiutare da Servante, Fabiana e Cesareo allo scopo di convincere il commissario Mendez circa l'innocenza di suo figlio Raul in merito alla rapina.

Quest'ultimo, inoltre, sarà trasportato in ospedale per appurare le sue condizioni di salute a seguito dello sparo subito da suo padre per proteggere la domestica. Felipe, intanto, perderà la sua causa e incomincerà a temere sul destino della propria carriera professionale.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Rosina e Susana continueranno ad essere minacciate dagli Escalona. Specie Susana riceverà delle lettere particolarmente intimidatorie che spingeranno a chiedere alla sua complice di trovare i soldi per pagare il debito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una Vita: una brutta epidemia colpisce gli abitanti dell'Hoyo

Nel frattempo, tra gli abitanti dell'Hoyo si diffonderà una brutta epidemia che farà ammalare molte persone. Padre Telmo prenderà a cuore la vicenda e incomincerà a prodigarsi per ospitare gli sfollati. Durante un'omelia, inoltre, chiederà alle persone di Acacias di rendersi utili in questa missione. Il quartiere, inoltre, sarà spiazzato dalla misteriosa apparizione di un poster gigante di un uomo privo di vestiti. Dietro il ritratto, però, Rosina e Susana scorgeranno l'ennesimo messaggio intimidatorio.

Leonor, intanto, verrà investita da una bicicletta e le due donne sospetteranno che sia un avvertimento degli Escalona.

A causa della questione relativa agli abitanti dell'Hoyo, Telmo e Lucia si avvicineranno moltissimo e questo indispettirà Samuel. L'Alvarado deciderà addirittura di chiedere un prestito alla banca per aiutare gli sfollati mettendo a garanzia l'eredità dei marchesi di Valmez. Quando l'Alday scoprirà l'iniziativa della sua donna andrà su tutte le furie e capirà di dover intervenire quanto prima.