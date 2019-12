Nuovi colpi di scena nella popolare soap opera iberica Una vita. Si preannunciano a dir poco clamorose le anticipazioni degli appuntamenti italiani in programma nei prossimi mesi. Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), consapevole che lei e Telmo Martinez non potranno vivere il loro amore alla luce del sole, prenderà una decisione inaspettata. La figlia dei marchesi di Valmez risponderà con un frettoloso sì alla seconda proposta di matrimonio di Samuel Alday (Juan Gareda), ma in cambio esigerà di lasciare Acacias 38 per sempre.

Lucia decide di sposarsi, Telmo rivela i delitti di Samuel al suo mentore

Negli episodi che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere nei primi mesi del 2020, Lucia deciderà di dare una svolta alla sua vita non appena Telmo le farà capire che tra di loro non potrà esserci un futuro. La cugina di Celia accetterà di convolare a nozze con Samuel, ma ad una condizione. La ricca ereditiera farà sapere al minore degli Alday, che una volta che saranno sposati dovrà abbandonare Acacias 38 con lei in modo definitivo.

Il figliastro di Ursula, deciso a mettere le mani nel patrimonio della Alvarado, non opporrà resistenza alla decisione della sua promessa sposa e le dirà di voler diventare suo marito entro dieci giorni. Il Martinez, desolato per aver appreso che a breve perderà colei che ama, si sfogherà con il suo mentore Guillermo mettendolo al corrente di tutti i delitti commessi da Samuel. In particolare Telmo affermerà che il suo rivale per poter stare al fianco di Lucia, oltre ad accusarlo di violenza, ha posto fine all’esistenza di Joacquin, il padrino della donna che sposerà.

Ursula contro Guillermo, il Martinez lascia il paese temporaneamente

Dopo aver ascoltato le parole del parroco del quartiere iberico, Guillermo gli consiglierà di lasciare il paese per riflettere per qualche giorno in quanto ha compreso che il suo pupillo prova dei forti sentimenti per la parente di Celia.

Nello specifico il Martinez verrà invitato dal suo mentore a meditare sulla decisione di togliersi le vesti sacerdotali per non rinunciare a Lucia. In seguito Ursula, dopo aver ascoltato una conversazione tra Telmo e frate Guillermo, accuserà il mentore sotto lo sguardo di Fabiana per il fatto di aver spinto il parroco a lasciare la sua vocazione. Con il suo atteggiamento, la Dicenta farà capire di essere tornata ad essere la malvagia darklady di sempre. Il Martinez, condizionato dal suo mentore, il giorno seguente lascerà Acacias 38 facendo insospettire la Dicenta. La situazione si complicherà nel momento in cui Samuel scoprirà che Telmo, per farlo allontanare di nuovo dalla Alvarado, ha messo delle brutte voci in giro sul suo conto. Il fratello di Diego, deciso a non farsi screditare, si recherà dal priore Espineira, e gli dirà di richiamare il suo sottoposto.