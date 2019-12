Una protagonista dello sceneggiato di origini iberiche Una vita, nelle puntate in programmazione in Italia nel 2020 e che il pubblico spagnolo ha già avuto modo di seguire lo scorso aprile 2019, riceverà una bruttissima notizia. Si tratta di Lucia Alvarado, che proprio quando sarà decisa a rifarsi una nuova vita insieme a Telmo Martinez e al loro bambino Mateo, farà i conti con una terribile verità. La cugina della defunta Celia verrà a conoscenza di avere poco tempo da vivere, a causa di una patologia cardiaca mortale.

La figlia dei marchesi di Valmez per non far soffrire l’ex sacerdote lo terrà all’oscuro della sua malattia, visto che soltanto Ursula Dicenta verrà messa al corrente dei suoi gravi problemi di salute. Purtroppo la Alvarado farà un grosso sacrificio per consentire a Telmo e a Mateo di fuggire da Acacias 38, poiché sceglierà di restare con il violento marito Eduardo.

Il ritorno di Samuel e Telmo, Lucia finge di essere felice

Momenti difficili in arrivo per un personaggio femminile, che sta movimentando le trame degli episodi italiani attuali.

Le anticipazioni di ciò che i telespettatori vedranno su Canale 5 il prossimo anno, annunciano che ci sarà un salto temporale di ben dieci anni che darà una scossa nelle trame della quinta stagione della telenovela. Lucia non sarà più divisa tra Telmo e Samuel, visto che i due rivali in amore non avranno più nessun motivo per farsi la guerra. Mentre il minore degli Alday sarà sposato con la moglie Genoveva Salmeron, la Alvarado farà ritorno ad Acacias 38 con il marito Eduardo e il figlio Mateo. L’unico che non darà una svolta alla sua vita sarà il Martinez, che si riaffaccerà nel quartiere spagnolo per riprendersi la sua amata.

Per l’ex sacerdote non sarà per niente facile raggiungere il suo obiettivo, poiché dovrà fare i conti con Eduardo. Telmo dopo aver fatto la conoscenza del piccolo Mateo, inizierà a sospettare di poter essere il padre naturale del bambino e non si sbaglierà. Nel contempo la cugina della defunta Celia farà il possibile per far allontanare da lei il suo vecchio amore, facendogli credere di aver ritrovato la felicità perduta al fianco di suo marito. La messinscena della Alvarado non passerà inosservata a Samuel, che preoccupato per la donna che avrebbe dovuto sposare avviserà Telmo.

Eduardo su tutte le furie, la Alvarado confessa la sua malattia ad Ursula

L’ex prelato disposto a tutto per proteggere Lucia, finirà per farla ricadere tra le sue braccia, al tal punto che essendo ancora innamorati l’uno dell’altra diventeranno amanti. La Alvarado e il Martinez verranno immediatamente scoperti da Eduardo, che andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza di essere stato tradito dalla moglie. Dopo aver discusso animatamente con il consorte per il fatto di aver intrapreso una tresca con l’ex parroco, la figlia dei marchesi di Valmez verrà ricoverata in ospedale a causa di un malore.

Telmo andrà subito a far visita alla sua dolce metà, e le prometterà che presto se ne andranno via da Acacias 38 con Mateo. Sfortunatamente la parente della compianta moglie di Felipe, apprenderà dal medico di non poter avere nessun futuro con colui che non ha mai smesso di amare. Scendendo nel dettaglio la donna scoprirà di avere una malattia cardiaca, in grado di farla passare a miglior vita da un momento all’altro. Nel capitolo numero 989, la Alvarado non appena farà ritorno a casa sceglierà di essere sincera con Ursula.

La ricca ereditiera quando l’ex governante le dirà di essere disposta ad aiutare lei e Telmo a scappare dal quartiere, le confesserà di non potersi dare alla fuga poiché è molto malata. Quest’ultimo scoprirà che la sua amata ha deciso di rimanere in paese, nell’istante in cui la Dicenta gli consegnerà una lettera d’addio scritta proprio da Lucia. A questo punto l’ex parroco chiederà delle spiegazioni alla Alvarado, che gli dirà di non poter lasciare il quartiere poiché non può separarsi da suo marito.