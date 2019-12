Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera che ha raggiunto da poco i 1000 episodi in Spagna. Le trame delle puntate spagnole in onda dal 2 al 5 dicembre su La 1, rivelano che Santiago scoprirà che Felipe Alvarez Hermoso prova ancora dei sentimenti per Marcia. Genoveva Salmeron, invece, stringerà un accordo con Javier Velasco mentre Ursula Dicenta tornerà ad Acacias 38.

Una Vita: Felipe trascura Genoveva

Incredibili novità intratterranno il pubblico spagnolo in questa nuova settimana.

Le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 5 dicembre in Spagna, rivelano che Ursula e Andrade stringeranno un'alleanza, dove quest'ultimo chiederà la vita di Felipe in cambio di alcune informazioni su Santiago. A tal proposito, l'avvocato, ignaro di tutto, si appresterà a prendere parte al processo contro il trafficante di donne. Un comportamento che desterà l'ira di Genoveva, la quale comincerà a credere che l'Alvarez Hermoso non sia interessato alla sua gravidanza. Emilio, invece, temerà che Cinta lo dimentichi una volta partita per la tour mentre Marcia non riuscirà a fidarsi del marito, nonostante l'incontro passionale. A tal proposito, il vedovo di Celia chiederà a Liberto di trovarle un lavoro dopo averla vista molto sofferente per le strade di Acacias 38.

L'avvocato di Andrade e Genoveva sono due complici

Javier Velasco, intanto, si recherà a fare una visita alla Salmeron. Durante l'incontro, l'uomo comunicherà alla donna che il suo cliente ha ricevuto una visita in prigione. Per questa ragione, la fidanzata di Felipe (Marc Parejo) punterà subito il dito contro Ursula. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che Genoveva e l'avvocato di Andrade sono due complici. Jose, invece, sarà preoccupato per gli svenimenti di Bellita mentre il Seler farà in modo che la brasiliana venga assunta all'ambasciata, non rivelandole che è stata un'idea dell'Alvarez Hermoso. A tal proposito, la vedova di Samuel comunicherà a quest'ultimo che tra tre giorni saprà se stanno per diventare genitori.

L'Alvarez Hermoso confessa i propri sentimenti a Marcia

Gli spoiler di Una Vita in onda tra un anno su Canale 5, rivelano che Santiago rivelerà alla moglie di avere intenzione di aprire un'attività che li porterà lontano da Acacias 38. Più tardi, la brasiliana inizierà a lavorare presso l'ambasciata fino a quando non scoprirà che il vedovo di Celia (Ines Aldea) le ha trovate il lavoro. La Dicenta, invece, farà ritorno ad Acacias, sebbene non sia ben accolta dai vicini. Cinta, intanto, metterà in dubbi i sentimenti che Emilio prova per lei mentre Marcia si recherà a casa dell'Alvarez Hermoso.

Qui, l'avvocato le confesserà di non aver mai smesso di amarla. Peccato che la dichiarazione venga ascoltata da Santiago. Proprio quest'ultimo minaccerà il rivale di ritorsioni, qualora si avvicini nuovamente alla consorte.

Santiago proibisce alla moglie di incontrare l'avvocato

In seguito, Santiago proibirà alla moglie di incontrare l'avvocato mentre Genoveva scoprirà che quest'ultimo ha trovato un lavoro alla sua rivale. Cinta, intanto, racconterà a Jose e Bellita di essersi fidanzata con Emilio.

Peccato che la rivelazione non ottenga il risultato sperato. Allo stesso tempo, Cesareo si scambierà un bacio con Arantxa mentre Velasco chiederà ad Andrade informazioni sulle visite di Ursula (Montserrat Alcoverro). Proprio la Dicenta si introdurrà di nascosto nella casa della sua ex padrona. Infine il vedovo di Celia avrà un incontro con la brasiliana per ottenere la sua deposizione contro il trafficante di donne.