Nuovo spazio dedicato alle novità di Una vita, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset che continua a sorprendere i suoi seguaci, grazie ai numerosi colpi di scena. Le trame delle puntate spagnole in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio in Spagna, rivelano che i telespettatori assisteranno all'uscita di scena di Ursula Dicenta. Scendendo nel dettaglio, la vecchia istitutrice morirà in circostanze ancora tutte da chiarire, dopo aver mostrato segni di pazzia nei confronti di Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso.

Una Vita: Ursula giura vendetta contro Genoveva e Felipe

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole, annunciano il decesso di uno dei personaggi più discussi della soap opera ambientata ad Acacias 38. Di chi stiamo parlando se non di Ursula, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La Dicenta, infatti, morirà durante gli appuntamenti che saranno trasmessi in Spagna tra lunedì 30 dicembre e venerdì 3 gennaio 2020.

Tutto inizierà nel momento in cui, la vecchia istitutrice comincerà a mostrare segni di pazzia dopo essere stata smascherata da Genoveva e l'avvocato Felipe (Marc Parejo).

Per questo motivo, la madre di Blanca verrà ripudiata da tutti i vicini, tanto da trovare rifugio all'interno di un convento. Qui, Ursula dichiarerà di voler vendicarsi della Salmeron e del fidanzato Alvarez Hermoso, rimasto solo dopo la morte di Celia e l'addio della brasiliana Marcia. Per fare ciò, indosserà vestiti da suora, tanto da cominciare a terrorizzare la coppia in attesa di un figlio. Infine, la Dicenta dirà alla vedova di Samuel Alday di essere pentita di tutte le atrocità commesse nel corso della sua esistenza.

La morte della Dicenta

Nel corso delle puntate spagnole di Una Vita, in onda prossima settimana su La 1, assisteremo alla morte di Ursula. Nel dettaglio, la moglie del defunto Jaime verrà ritrovata distesa a terra in un lago di sangue. La Dicenta, infatti, sarà completamente vestita in abiti scuri e non con l'abito religioso.

Tuttavia, la modalità del suo decesso è ancora avvolta nel mistero. Un clamoroso colpo di scena, divulgato dal settimanale iberico "Telenovela", che ha reso noto la fine tragica della madre di Blanca (Elena Gonzalez), nel frattempo trasferitasi da tempo a Huelva insieme a Diego Alday e Moises.

Ma chi prenderà il posto della dark lady nel vecchio quartiere? Alcuni portali annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio, mentre altri indicano che Genoveva continuerà ad occupare il posto di cattiva dello sceneggiato. Si precisa che tale scena andrà in onda tra oltre un anno in Italia a causa della differenza di messa in onda tra Canale 5 e La 1.