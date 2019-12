La soap opera di Una vita intrattiene ogni giorno quasi due milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame spagnole in onda a fine dicembre su Antena 3, rivelano che Acacias 38 sarà protagonista della nascita di un nuovo amore formato dal guardiano Cesareo e la serva Arantxa. Marcia, invece, deciderà di lasciare Acacias 38 in compagnia del marito Santiago.

Una Vita: Arantxa e Cesareo diventano una coppia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti gli episodi spagnoli trasmessi a fine dicembre su Antena 3 annunciano nuovi colpi di scena.

In particolare, Marcia accetterà di scappare con Santiago, a patto che gli riveli la sua vera identità. A tal proposito, Ursula scoprirà che il vero marito della brasiliana è morto in Brasile da una conversazione con Andrade. Genoveva e Felipe, invece, inizieranno i preparativi per il loro matrimonio. Una notizia, che addolorerà moltissimo Marcia, ancora innamorata dell'avvocato.

Cesareo confesserà a Felicia che Maite e Camino si stanno vedendo di nascosto. La Pasamar, a questo punto, deciderà di avere un incontro a quattrocchi con la pittrice.

Jacinto e la Escolano, invece, vinceranno il premio della lotteria, mentre Santiago preparerà la sua fuga da Acacias 38 in compagnia della moglie, in quanto teme di essere catturato dopo essere stato smascherato da Ursula. Nel frattempo, ad Acacias 38 nascerà un nuovo amore: in particolare, Arantxa e Cesareo riveleranno a Casilda (Marita Zafra) e Fabiana di essersi fidanzati.

Marcia decide di partire con Santiago. Felicia litiga con Camino

Gli spoiler di Una Vita, in onda tra un anno in Italia, rivelano che la Pasamar avrà una brutta discussione, prima con Maite poi con Camino, alla quale darà pure un sonoro schiaffo. La giovane a questo punto avrà intenzione di lasciare il quartiere, se sua madre non la fermasse. Marcia, invece, scoprirà che suo marito è un impostore. Tuttavia, la donna deciderà di rimanergli al fianco.

Felicia, intanto, soffrirà dopo aver discusso sia con la figlia che con la nipote di Armando. A tal proposito, Emilio rimprovererà la sorella per il comportamento avuto con la loro madre. Alla fine, Camino deciderà di organizzare una sorpresa per riappacificarsi con lei, mentre Casilda vorrà fare un viaggio dopo la vincita alla lotteria.

Servante avrà intenzione di creare un coro insieme a Cesareo e le serve per intrattenere Arantxa. La brasiliana, nel frattempo, comunicherà a Lolita di aver deciso di abbandonare il quartiere con il marito, mentre Maite scoprirà di provare dei sentimenti sempre più forti per Camino, tanto da esserne molto preoccupata. Infine, i servi si accingeranno ad iniziare le prove del coro, se Servando non si lamentasse del loro abbigliamento.