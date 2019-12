Nuovi intrighi e momenti ricchi di tensione caratterizzeranno i prossimi appuntamenti iberici della soap Una vita. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana svelano che Felipe Alvarez Hermoso correrà un grosso pericolo. L’avvocato subirà un incidente dopo aver discusso con Genoveva per il suo riavvicinamento a Marcia. In particolare il vedovo di Celia non riuscirà a testimoniare contro Andrade poiché verrà investito da un'auto in corsa nella strada principale di Acacias 38.

La Salmeron non esiterà a scagliarsi contro Ursula Dicenta dopo aver sospettato che si fosse intrufolata in casa sua. Quest’ultima verrà considerata dalla sua ex complice la colpevole di quanto accaduto a Felipe.

Camino delusa da Maite, Felipe in gravi condizioni di salute

Negli episodi che i telespettatori spagnoli seguiranno dal 9 al 13 dicembre 2019, Santiago minaccerà di morte Felipe in pubblico dopo averlo sorpreso alla pensione insieme a sua moglie. Quest’ultimo continuerà ad amare la brasiliana facendo infuriare Genoveva che sarà sempre più stanca della situazione.

Santiago inviterà Marcia ad accettare il lavoro che le è stato offerto presso l'ambasciata. L’Alvarez Hermoso dopo aver litigato con la Salmeron che nonostante ciò gli confermerà la sua gravidanza, dovrà prepararsi per testimoniare a sfavore di Andrade. Intanto Bellita a seguito di una conversazione con Margarita avrà dei dubbi sulla fedeltà di Jose, che sarà sempre più concentrato a lavorare al teatro. Cinta dirà ad Emilio di aver iniziato ad ascoltare i suoi genitori. Camino sarà delusa da Maite, che pur essendo ritornata ad Acacias 38 sarà distante da lei.

Genoveva dopo aver appreso tramite un giornale che il dottor Maduro è morto, sospetterà insieme alle cameriere che ci sia lo zampino di Ursula. Jose riceverà un’offerta di lavoro importante da Milton Goldstein, un famoso produttore cinematografico di Hollywood. Successivamente Felipe mentre sarà intento a recarsi in tribunale, verrà investito da un veicolo e finirà in ospedale con una grave prognosi. Tutti gli abitanti si preoccuperanno per la salute dell’avvocato, soprattutto Genoveva e Marcia.

Camino non la prenderà bene quando apprenderà che Maite ha annullato le sue lezioni di pittura: la delusione della Pasamar non passerà inosservata a nessuno, soprattutto a Felicia.

Genoveva contro Ursula, l’arresto di Santiago

Nel contempo Jose metterà al corrente i suoi familiari della proposta di lavoro ricevuta: questa notizia entusiasmerà soltanto Cinta. Fabiana e Casilda cercheranno di impedire a Marcia di far visita all’Alvarez Hermoso. Genoveva accuserà Ursula di essere la responsabile dell’incidente di Felipe.

Quest’ultimo riprenderà conoscenza, invece il commissario Mendez si presenterà alla pensione per fermare Santiago. Felicia quando scoprirà che le lezioni di Maite sono terminate, esigerà di sapere da sua figlia il motivo per cui non le ha detto nulla. L’ispettore Aurelio dopo aver interrogato Santiago si recherà alla stazione di polizia, e farà visita ad Andrade per scoprire se è coinvolto con ciò che è successo a Felipe. Marcia fornirà al marito un alibi, invece Arantxa confermerà a Bellita che i sospetti sul fatto che ci sia una relazione tra Esther e Jose erano veri.

La Salmeron offrirà del denaro alla Dicenta dicendole che in cambio dovrà allontanarsi da lei, ricevendo un netto rifiuto. L’Alvarez Hermoso dopo essere guarito del tutto, rimetterà piede nel quartiere iberico. Marcia quando verrà a sapere che l’avvocato è stato dimesso dall’ospedale, si intrufolerà nell’appartamento dello stesso per vederlo. La brasiliana a quel punto farà visita a Santiago in prigione, e si troverà a faccia a faccia con il suo rapitore Andrade. Cinta dirà a Camino che Maite è sul punto di lasciare Acacias 38, mentre Bellita accuserà Jose di non essere fedele.

Cinta dopo aver scoperto che anche Arantxa sospetta di suo padre, lo affronterà per sapere la verità. Per concludere Rosina verrà a conoscenza che suo marito Liberto ha avuto un misterioso incontro con Maite.