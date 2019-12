Cosa succederà nella puntata di Uomini e donne del 10 dicembre 2019? Stando alle anticipazioni ufficiali fornite dal video promo andato in onda oggi, si proseguirà con il Trono over. Armando e Veronica continueranno il loro acceso confronto, non riuscendo a trovare un punto di incontro. A stupire la dama, saranno le parole dell'Incarnato: se Ida tornasse da sola nel parterre, vorrebbe senza dubbio avere un dialogo con lei. Nella puntata ci sarà anche il faccia a faccia tra Ida e Riccardo. La Platano farà intendere di non essere ancora pronta al matrimonio, sebbene non voglia rinunciare alla sua storia d'amore.

Uomini e Donne puntata di oggi: Gemma e Juan Luis a confronto

Nella puntata di oggi dedicata al Trono over, ampio spazio è stato riservato a Gemma e Juan Luis, alle prese con una discussione per le loro differenze di vedute. Se Gems vorrebbe accelerare i tempi e più spontaneità, il Ciano preferisce fare le cose con calma, almeno fino a quando non sarà sicuro dei suoi sentimenti. Alla Galgani inoltre, proprio non va giù il fatto che Juan sia corteggiato da altre dame, così come il fatto che Tina gli abbia lasciato in camerino una foto ricordo del loro ballo insieme.

Sgomento Juan che, con la sua proverbiale calma, ha cercato di tenere a bada la gelosia di Gemma, secondo lui immotivata e fuori luogo. A movimentare le acque Armando che, a quanto pare, sarebbe a conoscenza di interessanti retroscena sul cavaliere, stuzzicato dopo che quest'ultimo ha letto l'ennesimo bigliettino anonimo ricevuto da una ammiratrice segreta. Gemma e Juan Luis hanno comunque deciso di proseguire la loro conoscenza.

Anticipazioni Trono over del 10/12: Ida non vuole rinunciare a Riccardo

Armando deciderà di chiudere la conoscenza con Veronica, dicendole di voler riflettere.

''Da donna mi sento mortificata'', chioserà la dama riguardo il rapporto con l'Incarnato. Tuttavia, Veronica abbozzerà un timido sorriso quando saprà da Armando che, tra le donne con le quali è uscito, lei ed Ida sono state quelle che gli hanno trasmesso più emozioni. Continuando con le anticipazioni di Uomini e Donne rivelate dal video andato in onda dopo la puntata odierna, Armando confesserà che, qualora Ida tornasse da sola nel parterre, è palese che vorrebbe avere con lei un dialogo. Poco dopo entrerà proprio la Platano con Riccardo.

Ida deluderà le aspettative del pubblico, dicendo di non essere pronta al matrimonio. Tuttavia, rivolgendosi al Guarnieri, dirà con le lacrime agli occhi: ''Io non ci voglio rinunciare a te''. Per scoprire altri dettagli, nono resta che attendere la puntata del Trono over in onda domani 10 dicembre 2019 su Canale 5.