Tra Ida e Riccardo è tornato il sereno e i due, nel corso della registrazione di Uomini e donne trono over di ieri 16 dicembre, non sono stati presenti in studio. A differenza di quanto successo nel corso delle puntate precedenti, i due non si sono fatti vedere insieme in trasmissione ma, nonostante questo, la loro relazione proseguirebbe nel migliore dei modi come testimoniato anche da alcune foto che Ida ha postato su Instagram in queste ore. I due, infatti, sono stati impegnati con il compleanno del figlio della dama, festeggiato a Brescia.

La coppia Ida-Riccardo assente a Uomini e donne: ma i due appaiono assieme sui social

Sì, perché proprio nelle ore in cui veniva registrata la nuova puntata di Uomini e donne over che verrà trasmessa nei prossimi giorni in televisione, Ida e Riccardo apparivano assieme sui social alle prese con il compleanno del figlio di Ida, avuto da una relazione precedente. Uno scatto realizzato probabilmente a Brescia, città natale della dama, dove i due appaiono felici e sorridenti assieme, visibilmente presi l'uno dall'altro e contenti di viversi dopo le tormentate vicende che hanno affrontato.

L'assenza in puntata, quindi, potrebbe avere a che fare con un possibile addio della coppia al programma dei sentimenti di Maria De Filippi. I fan, infatti, sperano che Ida e Riccardo abbiamo deciso di vivere la loro relazione fuori dagli studi Mediaset, lontani quindi dai riflettori mediatici.

Una scelta che sarebbe decisamente 'saggia' per questa coppia che, nel corso degli ultimi mesi, ha cercato davvero di fare il possibile per riuscire a superare la crisi e darsi così una seconda chance, fino ad arrivare alla clamorosa proposta di matrimonio formulata da Riccardo che ha lasciato sia Ida che il pubblico a dir poco senza parole.

Non si esclude, però, che la loro assenza a questa registrazione del trono over possa essere soltanto una coincidenza dovuta all'impegno, decisamente irrinunciabile, della festa di compleanno del ragazzino.

Si pensa al possibile matrimonio di Ida e Riccardo: lei vorrebbe Gemma Galgani al suo fianco

A quanto pare, quindi, per la coppia storica del trono over potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina e di pensare ad un futuro assieme. Proprio nel corso di alcune interviste che i due hanno rilasciato sia a WittyTv che al 'Magazine di Uomini e donne', hanno parlato anche della possibilità di convolare a nozze.

La Platano ha dichiarato che, nel caso in cui ciò dovesse accadere, di sicuro non si sposerà di nuovo con l'abito bianco, dato che lo ha già fatto in passato e quindi punterebbe su un abito di un altro colore.

Una cosa è certa: la Platano ha confessato che il suo sogno, nel caso in cui dovesse esserci questo matrimonio, è quello di avere al suo fianco Gemma Galgani nelle veste di testimone. La dama torinese, infatti, è sempre stata al suo fianco in questi mesi, sostenendola e supportandola durante i 'momenti no' con Riccardo.

E se dovesse esserci il lieto fine, ci sarà proprio la Galgani al fianco di Ida sull'altare.