La proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri è, senza dubbio, l'argomento del giorno tra il pubblico di Uomini e donne. Nei social network rimbalzano i commenti relativi alla reazione di Ida Platano, rimasta sorpresa, e quasi impietrita, davanti alla domanda del cavaliere tarantino. Al momento non è dato sapere quale sia stata la sua risposta e solo la prossima registrazione del Trono Over potrà finalmente chiarire se lei abbia deciso di concedere una seria possibilità al Guarnieri. Nel frattempo, i commenti contro di lei sono particolarmente numerosi negli account dedicati al programma condotto da Maria De Filippi.

Sono in molti a credere, infatti, che Ida non sia davvero interessata a Riccardo ma che stia portando avanti questo 'siparietto' solo per tenere alto l'interesse mediatico su di sé.

Il web contro Ida Platano: 'È solo business'

Nonostante la romantica dichiarazione di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne, Ida Platano non ha dato alcuna risposta ufficiale, limitandosi ad accettare di ballare con lui al centro dello studio. La sua reazione non è stata affatto apprezzata da un gran numero di fan del dating show che, nel web, non hanno mancato di criticare la dama bresciana.

E l'assenza di sue dichiarazioni ufficiali su Instagram ha fatto il resto. Ida, infatti, ha pubblicato un post nel quale ha scritto una citazione di Albert Einstein e, per il resto, si è limitata ai soliti e numerosi video promozionali. Ecco perché i commenti critici contro di lei hanno riguardato proprio il tema del business. Eccone alcuni esempi: "Ma invece di intasarci la home di beveroni e pasticche perché non ci dici di Riccardo? Dopo una puntata così, neanche mezza considerazione, solo business" Analogo il commento di altri utenti: "Non parlare più di sponsor! Parla di Riccardo e digli di sì".

Riccardo Guarnieri sostenuto dal popolo del web

Continuano a rimbalzare numerose le critiche contro Ida Platano dopo la puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 4 dicembre. I sospetti che la dama sia solo interessata a sponsorizzazioni e follower facili vengono spesso portati alla ribalta dai fan del programma, che invece sembrano gradire particolarmente l'atteggiamento di Riccardo Guarnieri. Se quest'ultimo, in passato, aveva faticato a trovare l'approvazione del web, ora l'opinione comune appare (nel complesso) molto diversa.

I messaggi di stima nei suoi confronti non mancano: "Oggi da parte di Riccardo mi è parso tutto molto sentito e veritiero", oppure "alla fine è più cattiva lei di lui quando si son lasciati, è stata di una freddezza unica. E fino a pochi giorni prima piangeva perché innamorata ma non corrisposta".