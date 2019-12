La messa in onda delle puntate di Uomini e donne è sospesa fino al 7 gennaio, ma le registrazioni del Trono Classico e del Trono Over continueranno anche durante le feste. I blog che ogni settimana pubblicano le anticipazioni dettagliate di quello che accade in studio hanno informato i fan del dating-show che venerdì 27 e sabato 28 dicembre avranno luogo i nuovi appuntamenti rispettivamente con i "senior" e poi con i giovani.

Date delle prossime registrazioni di U&D: si parte con gli Over

Le ferie di Natale di Maria De Filippi non dureranno tanto: anche se Uomini e Donne è in vacanza fino a martedì 7 gennaio, negli studi Elios continueranno quasi regolarmente le registrazioni delle puntate che il pubblico potrà vedere a partire dalla seconda settimana del 2020.

I blog "Vicolo delle News" e "News U&D", i principali divulgatori delle anticipazioni sul dating-show di Canale 5, hanno informato i telespettatori che tra pochi giorni avrà luogo un nuovo appuntamento con i "senior". Salvo cambiamenti dell'ultima ora stabiliti dalla redazione, venerdì 27 dicembre è prevista la registrazione della puntata del Trono Over che sarà trasmessa in Tv l'anno prossimo: nella tarda serata di quel giorno, infatti, in rete saranno già disponibili tutti gli spoiler di quello che accadrà a Gemma Galgani, Armando Incarnato e a tutti gli altri protagonisti di questa versione del programma.

Il giorno dopo, sabato 28 dicembre, toccherà al Trono Classico: Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e la new entry Sara incontreranno i loro spasimanti dopo le feste e proseguiranno la ricerca della loro anima gemella.

Attesa per le news su Gemma e Juan Luis

Ricapitolando: la regolare programmazione di Uomini e Donne riprenderà martedì 7 gennaio, mentre venerdì 27 e sabato 28 dicembre saranno registrate le nuove puntate di Trono Over e Classico.

La curiosità del pubblico, però, è soprattutto per i risvolti che ha avuto la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Se durante l'ultima puntata che è andata in onda i due si sono lasciati in malo modo (lui ha ammesso di non sentirsi la persona giusta per lei), è in questi giorni che stanno accadendo delle cose un po' particolari. La torinese, per esempio, si dice abbia confermato il suo status di donna single con un post Instagram nel quale affermava che il suo unico amore era una cagnolina di nome Ninetta.

Il cavaliere napoletano, invece, è finito al centro del Gossip per lo scambio di messaggi piuttosto romantici che ha avuto con la sorella di Armando Incarnato, Tina: in rete, infatti, stanno circolando le parole con le quali Juan ha corteggiato la 44enne fino al 31 ottobre scorso, ovvero poco prima di iniziare la sua avventura a U&D nei panni di spasimante di Gemma.