Proseguono le vicende del trono classico di Uomini e donne e proprio mercoledì 27 novembre è stata registrata una nuova puntata, che andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni del portale "Il Vicolo delle News", raccontano che una delle protagoniste assolute è stata Veronica Burchielli. La ragazza, nel corso dell'ultima registrazione, ha ammesso di non avere la testa ancora completamente libera: nonostante il "no" rifilato ad Alessandro Zarino, la tronista pensa ancora a lui.

In queste settimane da protagonista sulla poltrona rossa ha perfino sperato che il ragazzo tornasse in trasmissione nelle vesti di corteggiatore, ma ciò non è avvenuto e probabilmente non avverrà.

Anticipazioni Uomini e Donne: Veronica in crisi ripensa ad Alessandro

Scendendo nei dettagli, gli spoiler di Uomini e Donne, riguardanti la registrazione del 27 novembre del trono classico, raccontano che Veronica, dopo la scelta di Alessandro e il suo risoluto "no", si sarebbe aspettata che il giovane non mollasse la presa, ritornando in studio nei panni di corteggiatore e tentando, quindi, di riconquistarla nuovamente.

La Burchielli ha dichiarato di avere ancora Zarino per la testa e che sarebbe perfino pronta ad avere un confronto con lui. Ovviamente la reazione di Tina è stata istantanea. L'opinionista ha inveito duramente contro la ragazza, incolpandola di voler solamente rimediare ai giudizi negativi avuti sui social, dopo che ha accolto la proposta di sedersi sul trono. La discussione in studio tra la Cipollari e Veronica si è animata ulteriormente e a un certo punto Tina, e non solo, ha reputato di fondamentale importanza sapere cosa pensa Alessandro di tutta questa situazione e, dunque, di cercare di capire come ha intenzione di comportarsi il ragazzo in merito a tutto ciò.

Alessandro non vuole tornare in trasmissione per corteggiare Veronica

Zarino, dietro le quinte, è stato raggiunto telefonicamente e senza troppi giri di parole ha dichiarato di non essere disponibile a ritornare nel programma. Infatti, pare che il giovane non voglia più comparire in tv, in quanto non si fida più di Veronica. Nello stesso momento, però, si è reso disponibile per incontrarla: se vorrà potrà raggiungerlo a Napoli. La proposta di Alessandro ha portato ancor di più Veronica in crisi, la quale domanderà, ai presenti nel programma, dei consigli per capire come deve comportarsi.

Le anticipazioni su Uomini e Donne annunciano che Maria De Filippi le ha confermato che può recarsi a Napoli da Zarino e che verrà seguita dalle telecamere. In questa maniera avrà modo di chiarirsi con il giovane, senza lasciare la poltrona rossa.