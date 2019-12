Gemma Galgani sta vivendo un momento molto positivo da quando è arrivato il nuovo corteggiatore Juan Luis Ciano. Secondo gli spoiler diffusi sul web dal sito Il Vicolo delle News, sabato 30 novembre sono state registrate le puntate del 'trono over' e come sempre si è partiti con Gemma e le sue vicende sentimentali. Sembrano ormai lontani i tempi in cui la Galgani si struggeva per Giorgio Manetti; adesso la sua attenzione è tutta focalizzata sul nuovo pretendente. Stando agli spoiler, in studio è stata mostrata un'esterna molto romantica tra i due e, tra pianti e sorrisi, Gemma e il suo corteggiatore sono apparsi molto complici.

Anche in questo caso Tina Cipollari non ha perso l'occasione di stuzzicare la Galgani e l'ha provocata scatenando la sua gelosia nei confronti di Ciano.

Spoiler Uomini e Donne: Gemma e Juan sempre più complici

Nelle puntate del 'trono over' in onda prossimamente, come sempre sarà protagonista Gemma Galgani e la sua storia d'amore con Juan Luis. Le anticipazioni di ciò che vedrà il pubblico provengono da Il Vicolo delle News che ha spoilerato cosa è accaduto durante la registrazione del 30 novembre.

Prima è stata mostrata un'esterna di Gemma e Juan, intenti a guardare insieme un film romantico in cui si parla di un colpo di fulmine. Nel filmato, i due si riconoscono nei personaggi della storia e si commuovono. Poi si danno dei baci a stampo e appaiono molto complici e contenti di condividere quel momento. Dopo aver mostrato l'esterna si è discusso in studio del perché Juan Luis non voglia baciare in modo passionale la Galgani e l'uomo ha spiegato il motivo. Stando agli spoiler, Ciano ha ammesso di cercare l'anima gemella e di aspettare che, oltre all'attrazione fisica, arrivi anche quella mentale prima di baciare appassionatamente Gemma. Secondo il venezuelano ciò potrà avvenire soltanto quando si renderà conto che la storia può avere un futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Uomini e Donne, registrazione del 30 novembre: Tina provoca Gemma donando a Juan una foto

Sempre nella registrazione del 30 novembre, nello studio di Uomini e donne si è continuato a parlare di Gemma e Juan. Nello specifico, Maria De Filippi ha mostrato alla Galgani un filmato in cui si vede il suo corteggiatore che trova in camerino un regalo da parte di Tina: una fotografia di loro due insieme mentre ballano. Gemma ha risposto alla provocazione mostrandosi infastidita dai gesti della Cipollari.

Quest'ultima ha poi continuato a provocarla chiedendo a Juan di ballare nuovamente con lei. Dopo il ballo lo stesso Luis ha ammesso di aver ricevuto dei mazzi di fiori da una mittente sconosciuta che però ha lasciato sempre dei bigliettini con la stessa frase: "Quando siamo in studio io e te le luci diventano stelle".