Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Le puntate della soap andranno regolarmente in onda anche nel giorno di Natale e di Santo Stefano. Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 dicembre saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La magia del Natale travolgerà tutti gli abitanti di Palazzo Palladini ma per Filippo e Serena, dopo la ritrovata serenità, arriverà una minaccia: Viviana, la donna con cui Sartori tradì sua moglie durante il suo soggiorno di lavoro a Tenerife.

Ancora tensione tra Angela e Giulia

Angela e sua madre continueranno a scontrarsi duramente a causa delle loro diverse opinioni in merito alla vicenda di Clara, la governante di casa Viscardi. La donna intanto si lascerà abilmente manipolare da Alberto Palladini, deciso a salvarsi dalla denuncia a suo carico. Andrea Pergolesi riuscirà finalmente a convincere Arianna a partire con lui e a dare una possibilità al suo progetto di trasferirsi a Londra con lei. Una volta in aereo però, i due si ritroveranno accanto ad un passeggero del tutto inaspettato. Renato dopo l'iniziativa di Raffaele rischierà di ritrovarsi Otello come convivente.

La vigilia di Natale

Nel giorno del 24 dicembre, Angela sarà costretta a fronteggiare gli imprevisti legati al suo lavoro mentre Silvia dovrà fare ancora una volta i conti con Otello e sua madre. Raffaele si accorgerà che per Natale ha già avuto tutto ciò che desiderava e che finalmente può stare sereno e godersi i suoi affetti, mentre Guido si renderà conto che Vittorio ha ancora tanto bisogno di lui nonostante sia diventato grande. Bianca e Jimmy a causa di un improvviso corto circuito vivranno finalmente la vera magia del Natale.

Tutto Palazzo Palladini sarà avvolto dalla magica atmosfera natalizia e proprio nel momento in cui Filippo e Serena sono intenti a trascorrere un intenso e sereno momento familiare una grave minaccia incomberà su di loro.

La convivenza tra Otello e Renato diventerà ben presto di dominio pubblico tanto che tutti cominceranno a pensare a quanto potrà durare la pazienza del Dottor Poggi nel sopportare il puntiglioso comandante Testa come convivente. Filippo Sartori, dopo aver ritrovato la sua armonia con sua moglie, verrà presto scosso dalla notizia dell'arrivo a sorpresa di Viviana a Napoli che alloggerà proprio nel B&b di sua moglie.

Cosa farà, dirà la verità a sua moglie?

Eugenio riceverà una nuova e importante offerta di lavoro che sarà motivo di scontro con sua moglie Viola. Guido, dopo le varie tensioni con suo figlio, scoprirà finalmente la vera identità dell'individuo che si è intrufolato in casa sua e cercherà invano di far cambiare idea alla sua compagna Mariella.