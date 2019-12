Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', a Palazzo Palladini si potrà respirare una tranquilla aria natalizia che finirà per rendere le trame molto più leggere: purtroppo, questo clima idilliaco non sarà destinato a durare a lungo. Serena e Filippo, dopo aver trascorso uno splendido Natale in pace ed armonia, si troveranno ad affrontare una durissima prova che potrebbe avere delle conseguenze catastrofiche sulla loro relazione. Nel frattempo, a casa Del Bue, Guido dovrà risolvere l'annoso problema della convivenza con suo figlio Vittorio.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di 'Un posto al sole', relative a queste due storyline: si tratta delle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre.

Natale a Palazzo Palladini

'Un posto al sole' segue una time line reale, così nei prossimi giorni a Palazzo Palladini i vari condomini saranno impegnati ad ultimare i preparativi per festeggiare il Natale. Per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sembrerà essere proprio un ottimo periodo. I due hanno da poco superato la loro crisi coniugale, inoltre hanno avviato il progetto del Bed & Breakfast.

In virtù di questa ritrovata complicità, la coppia si appresterà a godersi questi giorni in piena armonia familiare, senza immaginare minimamente che, a breve, un evento potrebbe mandare all'aria tutti i loro progetti futuri.

Viviana arriva a Napoli

Nelle puntate precedenti, Filippo aveva tradito sua moglie a Tenerife con Viviana (Angela Bertamino), una sua collaboratrice. L'uomo era apparso decisamente turbato, pentendosi dell'adulterio, tuttavia aveva deciso di non rivelare nulla a Serena. Sartori sembrava essersi lasciato alle spalle la sua scappatella, ma gli eventi prenderanno improvvisamente una piega inaspettata.

Viviana giungerà a Napoli e deciderà di alloggiare proprio nel Bed & Breakfast di Serena. Non viene chiarito dalle trame se tutto questo avverrà per puro caso o se Viviana sceglierà quella sistemazione per confrontarsi con Filippo, ad ogni modo l'uomo sarà travolto da questo evento e dovrà prendere una decisione.

Vittorio esasperato

Nelle puntate natalizie assisteremo ad una piccola lite familiare tra Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Guido (Germano Bellavia). Quest'ultimo si renderà conto che il figlio, anche se ormai è cresciuto, è rimasto pur sempre un bambino.

Il giovane Del Bue si renderà conto di essere giunto al limite della sopportazione e, stufo della convivenza, prenderà una decisione che potrebbe però peggiorare la situazione tra lui e suo padre. Nel frattempo Guido scoprirà chi è la persona misteriosa che si è intrufolata in casa sua e cercherà di far cambiar idea a Mariella (Antonella Prisco).