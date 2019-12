Nuovo spazio dedicato alle novità di Un posto al sole (Upas), la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva. Gli spoiler dell'episodio del 24 dicembre su Rai 3 rivelano che nel Palazzo Palladini si festeggerà la Vigilia di Natale, ma per alcuni protagonisti della soap è tutt'altro che un giorno sereno. In particolare, Angela Poggi avrà alcune difficoltà in campo lavorativo dopo aver provato, sebbene invano, ad aiutare Clara contro Alberto. Silvia Graziani, invece, sarà in lite con la madre Teresa Diacono.

Un posto al sole, episodio 24 dicembre: Angela in difficoltà

Pertanto a Palazzo Palladini ci sarà aria di festa. Tutti, infatti, saranno pronti a festeggiare la Vigilia di Natale, eccetto Angela che dovrà fare i conti con alcuni problemi sul lavoro. La sua grinta e determinazioni, tuttavia, riusciranno a farle superare brillantemente tutti gli ostacoli presenti nel suo cammino.

Inoltre la Poggi sarà agitata per via di quello che è accaduto a Clara, visto che era stata lei a convincerla a denunciare Alberto (Maurizio Aiello) per le sue scorrettezze sul lavoro.

Una situazione difficile che creerà una serie di grattacapi con sua madre Giulia, tanto da non trascorrere delle felici festività natalizie. Otello Testa, invece, metterà in difficoltà Serena Cirillo, la proprietaria del Bed and Breakfast appena inaugurato, con i suoi ospiti.

Silvia in disaccordo con Teresa

Nel corso del nuovo episodio di Un posto al sole vedremo inoltre Silvia rassegnarsi all'autorità di sua madre Teresa (Carmen Scivittaro). La Diacono, infatti, deciderà di fare di testa sua, tanto da non ascoltare gli i pareri degli altri. Nel frattempo, il vigile Guido Del Bue capirà che i figli, ormai grandicelli, adorano l'atmosfera del Natale.

Raffaele (Patrizio Rispo), invece, si renderà conto con Diego (Francesco Vitiello) è finalmente fuori dai guai, dopo essere stato ingiustamente accusato del tentato omicidio ai danni dell'avvocato Aldo Leone.

Il fratello di Patrizio, infatti, tornerà finalmente a casa, tanto da poter godere dell'atmosfera natalizia insieme ai congiunti. Per questo motivo, Giordano senior riuscirà ad avere tutto quello che desiderava. Dall'altro canto, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) movimenterà parecchio le feste natalizie a Serena (Mirian Candurro). Cosa succederà? In attesa di vedere questo nuovo appuntamento in televisione, si ricorda che lo sceneggiato potrà essere rivisto su Rai Play, la piattaforma in streaming della tv di Stato.