Diego Giordano non ha mai accettato la morte violenta di cui fu vittima sua madre diversi anni fa; nei prossimi episodi di Un posto al sole questo tragico evento verrà ricordato e si riallaccerà, in modo del tutto imprevisto, alla trama attuale. Il giovane Giordano incontrerà per puro caso Irene, una persona molto legata al passato di sua madre Rita. Diego rimarrà spiazzato da tale evento e il ricordo, ancora vivido di quei momenti dolorosi, risveglierà la sua coscienza portandolo a rivalutare le sue decisioni. Di seguito le anticipazioni degli episodi che andranno in onda fino al 13 dicembre, relative a questa drammatica ed emozionante storyline.

I dubbi di Diego

Diego (Francesco Vitiello) sarà profondamente in crisi a causa della vantaggiosa proposta economica di Aldo Leone (Luca Capuano). Il ragazzo, allettato dai soldi e desideroso di gettarsi tutto alle spalle, sarà propenso ad accettare, ma confiderà tutti i suoi dubbi e le sue perplessità a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Il fratello minore rimarrà profondamente deluso da Diego, tuttavia cercherà di comprendere quali siano i reali motivi che lo stanno spingendo ad arrendersi. Nel frattempo Raffaele (Patrizio Rispo), totalmente all'oscuro di tutto, inizierà a sospettare che i suoi due amati figli gli stiano nascondendo qualcosa di importante.

Un incontro inaspettato

Nel frattempo la data dell'udienza per il patteggiamento di Diego si avvicinerà, mentre Raffaele continuerà ad avere dubbi sull'atteggiamento dei due figli. In realtà Diego ha chiesto espressamente a Patrizio di non dire nulla a loro padre ma il giovane, dinanzi alla preoccupazione del genitore, potrebbe cedere e parlare. Dalle anticipazioni non viene chiarito se Patrizio confessi o meno quanto sta accadendo ma, alla fine trattandosi del bene di Diego, è ipotizzabile che il ragazzo scelga di mettere al corrente degli ultimi sviluppi anche il padre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Il ricordo di Rita

Diego sembrerà intenzionato ad accettare l'offerta di Aldo Leone in modo da lasciarsi così tutto alle spalle, tuttavia farà un incontro del tutto inaspettato che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Il giovane Giordano, per puro caso, incontrerà Irene, donna il cui figlio era stato ammazzato tempo fa. Testimone di quell'orribile crimine fu Rita Giordano (Adele Pandolfi), madre di Diego, che morì proprio perché decise di collaborare con la giustizia. Tale incontro colpirà profondamente Diego e il ricordo della mamma, morta in nome della giustizia, potrebbe fargli cambiare idea, tuttavia per capire quale sarà la scelta definitiva del ragazzo bisognerà aspettare i prossimi giorni.