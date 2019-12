Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas). Gli spoiler delle puntate in onda dal 16 al 20 dicembre su Rai 3 rivelano che Diego Giordano si dichiarerà innocente, tanto da mandare in fumo il piano di Aldo Leone. Clara, invece, denuncerà Alberto Palladini mentre ci saranno tensioni tra Andrea Pergolesi e Arianna.

Un posto al sole, puntate 16-20 dicembre: Diego si dichiara innocente, lite tra Jacopo e Aldo

Interessanti novità accadranno a metà mese nelle vicende ambientate al Palazzo Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019 su Rai 3, rivelano che tutta l'attenzione sarà rivolta alle conseguenze del grave incidente automobilistico, che ha visto protagonista Aldo (Luca Capuano). In particolare, Diego rinuncerà al patteggiamento, tanto da dichiararsi innocente. Per questo motivo, Jacopo, il vero responsabile dell'investimento dell'avvocato Leone, si troverà in serio pericolo. A tal proposito, il giovane trascorrerà dei momenti molto bui, sebbene suo padre sia sempre convinto di difenderlo con tutte le sue forze. Peccato, che il Giordano mandi in fumo tutti i suoi propositi. I telespettatori, infatti, assisteranno ad un duro litigio tra Aldo e Jacopo.

Clara sporge denuncia contro Alberto

Allo stesso tempo, Diego riprenderà in mano la sua esistenza, mettendosi finalmente alle spalle tutte le vicissitudini, che lo hanno portato a trascorrere alcuni giorni in carcere con l'accusa infamante di tentato omicidio ai danni dell'avvocato Leone. Nel frattempo ci saranno importanti sviluppi sulla delicata vicenda che ha visto coinvolti Alberto e Clara, la sua ex cameriera. Proprio quest'ultima si farà convincere da Angela e Giulia Poggi a sporgere denuncia nei confronti del Palladini. Una scelta, che desterà le ire funeste dell'imprenditore, tanto da mettere in atto una dura linea difensiva per limitare i danni al massimo.

Tensioni tra Andrea e Arianna, Palladini minaccia la sua ex cameriera

Le trame di Un posto al sole fink al 20 dicembre rivelano che Palladini, temendo di essere condannato, comincerà a minacciare sempre più la povera Clara, tanto che quest'ultima sprofonderà nel tunnel dello sconforto. Tutto questo porterà l'ex cameriera ad essere vittima di brutti ricordi, legati al passato. Inoltre tutta l'attenzione sarà catalizzata su Andrea. In particolare, il Pergolesi cercherà di convincere Arianna a partecipare al suo progetto.

L'uomo, infatti, sarà sempre più convinto a sfidare il destino, tanto da coinvolgere l'amata nel cambiamento. Peccato che quest'ultima tema che tutte le novità possano provocare una crisi nel loro progetto di vita.