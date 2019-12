Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 16 al 20 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Diego troverà la forza di rinunciare all'offerta di Leone mentre Serena e Filippo si ritroveranno a gestire la presenza ingombrante di Otello all'interno della loro nuova attività imprenditoriale. Clara troverà il coraggio di denunciare Alberto e di conseguenza si lascerà prendere dai sensi di colpa.

Diego rinuncerà al patteggiamento

La famiglia di Raffaele si stringerà intorno a Diego dopo la sua decisione di rinunciare al patteggiamento per provare la sua innocenza. Aldo Leone intanto cercherà in ogni modo di metterlo in difficoltà, ma un imprevisto manderà all'aria i suoi piani. Giulia continuerà a mostrarsi contraria circa le modalità con cui Angela sta convincendo Clara a denunciare Alberto e ben presto sarà proprio Franco a scontrarsi con Palladini. Serena Cirillo cercherà in tutti i modi di convincere Otello a tornare a casa e a non prenotare una camera nel suo B&b. Mentre Diego sarà vicino alla fine del suo incubo, Jacopo sarà costretto ad affrontare Aldo dopo quanto accaduto.

Susanna e Angela tenteranno di convincere Clara a denunciare Alberto

Nonostante il parere contrario di Giulia, sua figlia e Susanna cercheranno in ogni modo di convincere Clara a denunciare Alberto. Serena si ritroverà parecchio in difficoltà a causa della presenza di Otello nella sua attività. La donna infatti farà molta fatica a gestire gli altri ospiti stranieri proprio a causa dell'uomo.

Dopo aver denunciato il suo ex amante, Clara comincerà ad essere assalita dai sensi di colpa mentre Alberto dal canto suo metterà in atto una strategia per tutelarsi.

Il maggiore dei Giordano, grazie al sostegno dei suoi familiari, riprenderà in mano la sua vita. Per Michele e Silvia ricominceranno i problemi a causa di Otello.

Dopo la denuncia di Clara, a Palazzo Palladini riaffioreranno i vecchi rancori. Andrea deciso a cogliere una nuova sfida, cercherà di coinvolgere anche Arianna che, colta di sorpresa dal suo entusiasmo, comincerà a pensare che l'uomo si stia staccando dal loro sogno di famiglia. Filippo e Serena cercheranno di limitare i danni causati dalla presenza di Otello nel loro B&b ma questo metterà in crisi alcune vecchie amicizie.

Clara entrerà in crisi

Dopo le continue pressioni di Alberto, la giovane Clara sprofonderà in uno stato di profonda crisi. I coniugi Sartori decideranno di affrontare Silvia e Michele per risolvere la questione 'Otello'. Sarà solo grazie all'intervento di Raffaele che riusciranno a trovare una soluzione. Arianna deciderà di non partire e la sua decisione metterà in crisi Andrea. Partirà lo stesso anche senza di lei?