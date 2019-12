Un posto al sole andrà avanti come ogni anno anche nelle festività natalizie ed inizierà il nuovo anno con i suoi telespettatori. La soap di Rai 3 farà una pausa solo per il 31 dicembre, in occasione del discorso del Presidente della Repubblica, ma recupererà la puntata nella serata successiva. Durante la settimana che va dal 30 dicembre al 3 gennaio, la relazione di Filippo e Serena potrebbe essere messa a rischio dalla presenza di Viviana a Napoli. Anche Eugenio e Viola avranno delle discussioni, mentre Giulia e Marcello saranno più vicini.

Infine, Marina affronterà Roberto.

Anticipazioni Un Posto al sole dal 30 dicembre al 3 gennaio: Viviana avrà problemi sul lavoro

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 30 dicembre al 3 gennaio raccontano che per Serena e Filippo potrebbe tornare la burrasca. Al Bed and breakfast della Cirillo, infatti, alloggerà Viviana Carlino. La ragazza con cui Filippo Sartori ha avuto un breve flirt, potrebbe minare la serenità della coppia proprio adesso che sembrava tornata l'armonia. Il giovane Ferri si troverà costretto a mentire a sua moglie quando verranno fuori i problemi lavorativi di Viviana.

La Carlino sembrerà sul punto di esplodere e per Filippo la situazione potrebbe diventare decisamente rischiosa.

Intanto gli abitanti di Palazzo Palladini si prepareranno a trascorrere il Capodanno in un clima festoso, ma non mancheranno i colpi di scena. Renato e Otello si troveranno in una festa che avrà dei risvolti inattesi: Poggi, infatti, coinvolgerà l'ex vigile in un'iniziativa con lo scopo di dimostrare a tutti che la sua voglia di divertirsi non si è spenta. Anche per Guido e Mariella arriveranno delle sorprese: i due saranno alle prese con un ospite che non immaginavano e dovranno gestire la situazione. Anche al Caffè Vulcano avranno luogo i festeggiamenti e questa volta ci sarà uno spettacolo molto particolare.

Spoiler Un Posto al sole settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio: Viola ed Eugenio litigano

Le trame di Un posto al sole dal 30 dicembre al 3 gennaio rivelano che ci saranno dei problemi anche tra Eugenio e Viola. I due litigheranno perché il magistrato dovrà passare del tempo a Napoli a causa del lavoro. Le discussioni continueranno a causa di una telefonata dell'avvocato Leone. Ornella e Raffaele vivranno la tensione nella coppia, preoccupandosi per i coniugi che avranno delle difficoltà a trovare un punto d'incontro.

Nel frattempo, per Franco e Angela continueranno le preoccupazioni a causa di Bianca. La bambina, infatti, dimostrerà ancora una volta di avere molta paura della maestra Gagliardi. Per Giulia e Marcello, invece, le cose miglioreranno. Marina tornerà da Londra e al suo rientro dovrà affrontare Alberto per quanto riguarda i problemi dei cantieri.