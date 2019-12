Nuovo spazio dedicato alle avvincenti notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera italiana, che da oltre vent'anni intrattiene i telespettatori, grazie alle sue vicende sempre attuali. La trama della puntata del 5 dicembre su Rai 3 rivela che ci saranno brutte notizie per Alberto Palladini, in quanto Giulia e Angela Poggi cercheranno di spingere Clara a denunciarlo per i maltrattamenti subiti. Marina Giordano, invece, farà la conoscenza di Sebastiano Rosato, lo zio del fidanzato Fabrizio. Un incontro che sarà tutt'altro che tranquillo.

Un posto al sole, puntata 5 dicembre: Alberto potrebbe venire denunciato da Clara

Le vicende ambientate al Palazzo Palladini continuano a suscitare l'interesse dei telespettatori italiani. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti la puntata trasmessa giovedì 5 dicembre 2019 su Rai 3, annunciano nuovi colpi di scena. In particolare, tutta l'attenzione sarà catalizzata sulla vicenda di Clara (Imma Pirone), l'ex cameriera di Alberto (Maurizio Aiello). La giovane, infatti, rivelerà a Giulia e Angela di essere stata maltrattata sul posto di lavoro dal suo datore.

Madre e figlia Poggi, a questo punto, cercheranno di convincere l'amica a sporgere denuncia nei confronti del Palladini. Inoltre le due donne premeranno affinché l'ex cameriera confessi i reali motivi che l'hanno costretta al suo licenziamento.

Marina fa la conoscenza di Sebastiano

Gli spoiler di Un posto al sole, in onda domani 5 dicembre sul terzo canale della tv di Stato, rivelano che Fabrizio userà un sorprendente stratagemma per far incontrare Marina con i suoi famigliari. I Rosato, infatti, inviteranno l'imprenditrice a cena, dove quest'ultima farà la conoscenza dello zio.

In questo frangente, Sebastiano si dimostrerà abbastanza ostile nei confronti della donna, che ha stregato il cuore del nipote. Di conseguenza, la Giordano uscirà visibilmente distrutta dall'incontro.

Diego davanti ad un bivio

In contemporanea a tutto ciò, Diego (Francesco Vitiello) rifletterà sul da farsi dopo essere stato ricattato da Aldo Leone (Luca Capuano). L'avvocato, infatti, gli ha offerto una generosa somma di denaro, affinché non riveli che è stato suo figlio Jacopo ad averlo investito con la macchina.

A tal proposito, si avvicinerà sempre più il giorno dell'udienza per il patteggiamento, tanto che il ragazzo sarà quasi convinto ad accettare la proposta dell'avvocato, che ha deciso di proteggere ad ogni costo il figlio dal carcere. Come avanzerà la storia? In attesa di scoprirlo, si ricorda che questo appuntamento può essere rivisto su "Rai Play", il servizio in streaming della tv statale.