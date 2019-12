La seconda settimana di dicembre, già dalle anticipazioni, promette di regalare ai tanti telespettatori della soap Un posto al sole straordinari colpi di scena che, come sempre, terranno il pubblico con il fiato sospeso. In particolare, gli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre getteranno luce sulla complessa vicenda che coinvolge il personaggio di Diego Giordano. Il ragazzo, dopo aver trascorso un periodo in prigione, ha infatti deciso di accettare l'accordo proposto dall'avvocato Leone.

Preoccupato per le sorti del figlio Jacopo, Aldo ha infatti offerto una grossa cifra di denaro in cambio del silenzio del giovane Giordano. Le trame dei prossimi episodi ci informano tuttavia che Diego rivaluterà la possibilità di accettare l'accordo. Estremamente indeciso, il ragazzo si confiderà dunque con il fratello Patrizio che fin da subito si mostrerà in disaccordo. L'evidente tensione che ne scaturirà desterà inoltre le preoccupazioni di Raffaele. Il padre dei due ragazzi si renderà infatti conto che i suoi figli stanno nascondendo un terribile segreto.

Angela e Giulia Poggi offrono aiuto a Clara

Nei prossimi episodi di Un posto al sole largo spazio sarà dedicato anche al personaggio di Alberto Palladini. L'uomo, dopo aver licenziato Clara per non aver ceduto alle sue sporche richieste, dovrà fare i conti con la determinazione di Angela Poggi. La figlia di Giulia farà infatti di tutto per convincere l'avvenente cameriera a denunciare quanto accaduto con l'imprenditore. Una seria minaccia che desterà le preoccupazioni di Alberto, nonostante Clara si dimostrerà ancora una volta incerta sulla possibilità di seguire il consiglio di Angela.

Novità in vista anche per Otello: il simpatico Testa, dopo aver trascorso un periodo accanto a Teresina, attraverserà un momento di nervosismo a causa delle continue liti con la sua amata. Una situazione che metterà in seria difficoltà Michele e Silvia che proveranno - nonostante i problemi - a dimostrarsi ospitali con l'ex vigile urbano.

Anticipazioni Un posto al sole al 13 dicembre: Andrea Pergolesi torna da Londra

L'altra storyline che verrà affrontata nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda su Raitre dal 9 al 13 dicembre, si focalizzerà sulla nuova attività intrapresa da Serena Cirillo.

La donna otterrà finalmente il via libera per l'inaugurazione del suo Bed & Breakfast, mancherà infatti solo il dettaglio delle foto da caricare sul sito. A pochi giorni dall'inizio della nuova avventura lavorativa la mancanza di prenotazioni metterà tuttavia in crisi la moglie di Filippo. Infine, Andrea tornerà dal suo viaggio a Londra con un segreto riguardante il suo futuro che metterà in seria difficoltà la sua compagna Arianna.