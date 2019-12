La vita 'poliamorosa' di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è nota a tutti: il cantante oggi 64enne, da molti anni ha una moglie e una compagna. Ospite nella puntata di sabato 21 dicembre a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, l'artista aretino ha raccontato che trascorrerà con la sua famiglia allargata le festività natalizie. Sarà un piacere ma anche un 'onere' perché molto dispendioso.

Una rivelazione che è stata una scoperta per Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, che era all'oscuro dell'anomala situazione amorosa di Enzo Ghinazzi.

Con lui ha fornato una coppia artistica insolita ma già molta affiatata: lei e Pupo, infatti, saranno i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini.

Il Natale allargato di Pupo spiegato a Wanda Nara

Nella puntata di ieri 21 dicembre di Verissimo c'è stato un simpatico siparietto. Pupo, infatti, con la sua consueta naturalezza, ha parlato di sua moglie e della sua compagna in presenza di Wanda Nara, nazionalità argentina, agente di calcio, showgirl, presentatrice televisiva e modella che nel 2014 ha sposato Mauro Icardi, suo cliente e calciatore professionista.

Ignara fino a quel momento della vita 'poliamorosa' dell'artista, Wanda, tratta in inganno dall'uso dei due termini, non capiva bene il discorso del cantante non conoscendo la sua peculiare situazione. Allora lui le ha spiegato che ha sia una moglie, che una compagna. Wanda è rimasta allibita credendo fosse uno scherzo, poi si è complimentata con Pupo per la sua modernità. Una scelta di vita che però lei non farebbe mai: “Un marito mi basta” ha detto. Ghinazzi le ha spiegato che ognuno vive in una casa e non ci sono incontri promiscui.

A seguire, a quel punto Silvia Toffanin ha domandato a Pupo come trascorrerà il Natale. Lui le ha risposto ridendo che in genere a tavola ci sono 25 persone. La conduttrice, allora, gli ha rivolto una domanda più specifica: "Ma al tuo fianco chi c'è?", gli ha chiesto.

"Da una parte mia moglie, dall'altra la mia compagna", le ha risposto il cantante tra l'ilarità del pubblico e la sorpresa di Wanda. "Molto moderno!“, ha dichiarato l'argentina. "Molto moderno e molto costoso", ha aggiunto con tono scherzoso Pupo.

Wanda Nara e Pupo, saranno dal prossimo gennaio opinionisti alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Wanda non sapendo nulla della vita privata del suo nuovo compagno di lavoro, si era domanda perplessa: "Ma chi è quella con cui siamo stati a cena insieme?». Pupo le ha risposto: "La mia compagna, mia moglie te la farò conoscere". La presentatrice argentina ha detto di slancio: "Ma allora ho fatto una figura di m..., l'ho chiamata moglie".

Da trent'anni in una relazione poliamorosa

Non è un mistero per nessuno che Pupo abbia una famiglia allargata.

Si tratta di una scelta di vita che, a prescindere da ogni valutazione, rende la biografia del cantante ineguagliabile, da sempre suscita curiosità ma anche critiche perché non a tutti piace. Comunque continua a destare l'attenzione mediatica e a fare discutere anche se sono trascorsi trent'anni da quando Pupo ha scelto un amore poligamo da vivere alla luce del sole. Ha infatti una moglie, Anna, sposata nel 1974, da cui ha avuto due figlie, Ilaria e Clara, mentre una terza figlia, Valentina l'ha avuta da una fan, figlie che gli hanno regalato anche la gioia d'essere nonno. Dall'89, inoltre, ha una relazione con la personal manager Patricia Abati divenuta la sua compagna.

La vita sentimentale del cantautore è serena: la sua ricetta della felicità è semplice: più volte chiamato a rivelarla, l'ha fatto senza indugi né imbarazzi. Ospite a Live Non è la D'Urso la scorsa primavera, Pupo si è sottoposto all'attacco degli sferati (Francesca Barra, Alessandro Meluzzi, Alessandro Cecchi Paone e Annalisa Minetti). Ha spiegato di amare entrambe le donne della sua vita, moglie e compagna, e di non poter rinunciare a nessuna delle due.In quell'occasione, alla domanda di Barbara D'Urso su come trascorra le vacanze di Natale, ha detto: "Le vacanze di Natale durano 20 giorni, vai un po’ con una, un po’ con l’altra.

Oppure non le fai". Ha poi precisato di amare tutte e due le donne allo stesso modo, come accade con i figli. Anzi, di essere "innamorato pazzamente delle mie due donne".

Di intimità, però, non me parlano nemmeno più. "Parlare di queste cose è di basso livello". Ha anche specificato con franchezza che si può permettere di avere due donne perché è ricco. "È colpa mia se me lo posso permettere?" La serenità tra loro tre è stata conquistata nel tempo con grande sofferenza, ed ha ammesso di averle anche tradite in passato. Il perfetto equilibrio in questa situazione è possibile grazie ad accorgimenti che sono risultati vincenti: ognuno vive in una casa a sé, qualche volta vanno tutti e tre a cena insieme.

Nella sua vita Pupo non si è fatto mancare nulla, anche i debiti di gioco e sostiene di avere avuto 600 donne. Oggi si considera un uomo fortunato ed è contento del suo Natale unico.