Sabato 21 dicembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda un'altra puntata di Verissimo. Il contenitore del sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset ottiene ogni settimana indici di ascolto altissimi: la puntata del 14 dicembre ha ottenuto, infatti, un ascolto medio pari a 2,4 milioni di spettatori per uno share che ha superato di poco il 20%. Numeri altissimi, dunque, che Silvia Toffanin cercherà di riconfermare anche in occasione della prossima puntata. Saranno numerosi gli ospiti che verranno intervistati dalla conduttrice: su tutti, molto attesa è Alessandra Amoroso che presenterà al pubblico 'Immobile 10+1', una nuova versione del suo primo singolo di grande successo.

Alessandra Amoroso parlerà degli inizi della sua carriera

La carriera di Alessandra Amoroso iniziò grazie ad Amici di Maria De Filippi. Correva l'anno 2009 quando la cantante riuscì a vincere il talent anche grazie al suo primo inedito intitolato 'Immobile'. La canzone ebbe un immediato successo, tanto che riuscì a classificarsi in vetta alla classifica 'Top of the music' della FIMI (Federazione italiana dell'industria musicale). 11 anni dopo la cantante pugliese ha voluto rendere omaggio al suo stesso brano e gli ha ridato vita, come da lei stessa annunciato sui social: "Immobile è una canzone che ha segnato la mia vita e la vita di molte altre persone; è il brano che ha unito me e la gente che da sempre mi sostiene.

Per questo ho voluto ricantare la canzone: siamo cresciuti ma non cambiati e per questo spero che anche la nuova versione del brano possa diventare un modo per stare insieme attraverso la musica". La nuova versione del singolo, che si intitolerà Immobile 10+1, uscirà venerdì 20 dicembre e verrà presentata in esclusiva durante la prossima puntata di Verissimo. Durante l'intervista, inoltre, è probabile che si ripercorreranno anche gli inizi della carriera di quella che oggi è considerata una delle cantanti più amate del nostro Paese.

Verissimo, gli altri ospiti

Ma nel corso della prossima puntata di Verissimo vi saranno anche altri ospiti; su tutti Wanda Nara, la moglie e procuratrice di Icardi. Con lei si parlerà dei suoi ultimi difficili mesi (la donna è stata infatti spesso insultata in quanto considerata la responsabile della rottura tra Icardi e l'Inter) e del suo prossimo impegno televisivo nelle vesti di opinionista del Grande Fratello VIP.

E proprio del GF si continuerà a parlare grazie all'intervista a Rita Rusic; l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata infatti la prima concorrente del prossimo GF VIP ad essere annunciata ufficialmente. Nello studio di Verissimo arriverà poi una coppia: per la prima volta insieme in tv, infatti, Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini parleranno alla Toffanin della loro storia d'amore. Prevista, infine, anche una intervista a Paolo Ruffini: il conduttore e comico è negli ultimi giorni al centro del gossip a causa della fine della storia d'amore con Diana Del Bufalo.