Oggi, lunedì 23 dicembre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. La padrona di casa ha ospitato in studio la bellissima Alessia Merz, ex showgirl di Non è la Rai ed ex velina mora di Striscia la Notizia. La Merz ha ripercorso le tappe della sua vita privata e professionale, dagli esordi nel mondo dello spettacolo al matrimonio con l'ex calciatore Fabio Bazzani, dal quale ha avuto due figli.

La Merz racconta la sua storia d'amore con Fabio Bazzani

Nel corso dell'intervista di Caterina Balivo a Vieni da me, Alessia Merz ha raccontato di come ha conosciuto l'ex calciatore Fabio Bazzani, divenuto suo marito nel 2005. "È stato un colpo di fulmine. Ci siamo visti una sera di giugno 2004 e il giorno dopo già ci cercavamo. Ci siamo sposati nel 2005, nel 2006 è nato Niccolò e nel 2008 è nata Martina" - ha dichiarato la Merz.

Poi la bella quarantacinquenne ha raccontato che a ricoprire il ruolo di Cupido fu proprio Simona Ventura: "Ci presentò Simona Ventura, che all'epoca stava con Stefano Bettarini, compagno di squadra di mio marito che giocava nella Sampdoria".

Inoltre la bella soubrette dagli occhi verdi ha confessato da dove nacque il famoso binomio calciatore-velina, cavalcato a lungo dalle pagine della cronaca rosa: "L'abbinamento calciatore-velina l'ho inventato io! Ai tempi stavo insieme a Giampiero Maini che non è mio marito. Anche Cristina Quaranta era fidanzata con un calciatore, con uno che giocava nella Roma". Infine, Alessia ha dichiarato che si ritiene già soddisfatta con due figli e che non ne vorrebbe altri: "Mi sono fermata. Adesso ci pensa mia sorella a farli: sta aspettando il quinto".

Gli esordi di Alessia Merz a Non è la Rai e nel film Jolly Blu

Alessia Merz ha parlato del suo debutto a Non è la Rai di Gianni Boncompagni, un'esperienza che l'ha aiutata a rafforzare la propria personalità: "Ero una ragazzina che veniva da Trento, soprannominata la piccola Heidi.

Pensavo di potermi sedere dove mi pareva e mi sedetti in prima fila. E mi fu tolta la sedia e mi dissero: "Sei appena arrivata e ti siedi in prima fila?". Quando è arrivato il contratto in esclusiva mi "apparecchiavano" la sedia perché poi le ragazze facevano "capoccella" e rientravano anche loro nell'inquadratura. Insomma centodieci ragazze messe tutte insieme, non puoi capire. Comunque, piano piano, ho imparato a tirare fuori gli artigli".

Poi, la Merz ha rivelato com'erano i rapporti con le altre ragazze: "C'erano dei dispettucci, ma da lì a dire bullismo...". Nel corso dell'intervista, Alessia ha ricordato il curioso aneddoto dei suoi esordi da attrice nel film Jolly Blu: "Stefano Salvati, per il film sugli 883, decise di scegliere me al posto di Angelina Jolie dei primi tempi. Non chiedetemi perché, ma andò così".