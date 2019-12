Venerdì 13 dicembre è stata trasmessa una nuova puntata di Vieni da me. Questa volta Caterina Balivo ha ospitato nel suo programma Luca Onestini e Ivana Mrazova. Per la precisione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare una sorpresa alla sua fidanzata. Luca Onestini ha spiegato alla padrona di casa che tra lui e la sua compagna non c’è mai stata una crisi.

Al contrario di quanto vociferato la scorsa estate, i due fidanzati si erano separati per un breve tempo per via degli impegni radiofonici del ragazzo.

La modella, invece, aveva deciso di trascorrere le vacanze con la sua famiglia nel suo Paese natale. Prima di lasciare momentaneamente lo studio per mettere in atto la sua sorpresa, il giovane ha rassicurato la Balivo: “Ivana è la donna della mia vita”.

Ivana Mrazova in lacrime da Caterina Balivo

Ivana Mrazova, ignara di quanto le stesse per accadere, è arrivata negli studi di Rai Uno. La modella ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo targato Gianni Morandi, ed ha raccontato un aneddoto legato alla sua assenza durante la prima serata.

Poi si è passati al capitolo legato alla situazione sentimentale. L’ex gieffina ha riferito di essere felicemente fidanzata con Luca Onestini. Lei come il suo fidanzato ha negato le voci di una presunta crisi.

Mentre la ragazza veniva intervistata dalla padrona di casa, la Balivo ha fatto entrare in studio Luca. Quest’ultimo ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua compagna: “Grazie per aver portato il colore nella mia vita, per essere il primo e l’ultimo sorriso della mie giornate”.

La modella, di fronte a testuali parole e nel vedere il suo fidanzato con un fascio di rose rosse, è scoppiata in lacrime. A quel punto Caterina Balivo ha chiesto alla coppia se era una proposta di matrimonio, ma il 27enne ha fatto chiarezza: “Siamo troppi giovani per quello”. Onestini ha spiegato alla conduttrice che prima ha intenzione di prendere la laurea, visto che gli mancano solamente due anni. La Mrazova, allora, con il sorriso sulle labbra, ha invitato il suo fidanzato a riprendere subito gli studi.

Ivana e Luca: due anni d’amore

Ivana Mrazova e Luca Onestini tra qualche settimana festeggeranno due anni d’amore. La coppia si è conosciuta all’interno del Grande Fratello Vip 2, ma la scintilla non era scoccata subito. La modella, infatti, era già fidanzata. Una volta uscita dal reality-show di Canale 5, Ivana ha lasciato il suo compagno ed ha ceduto al corteggiamento del 27enne. Da quel momento in poi la coppia è diventata inseparabile. Poco dopo l’inizio della liaison, i due hanno subito deciso di andare a convivere a Milano.

Tutti coloro che non credevano in questa storia, non hanno potuto fare altro che ricredersi.