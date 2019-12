La Santa Messa di Natale in Vaticano sarà trasmessa da Rai 1 questa sera, 24 dicembre, a partire dalle ore 21:25. Come sempre la funzione natalizia sarà diffusa in mondovisione dal cuore della cristianità, ovvero dalla Basilica di San Pietro. Il successivo giorno di Natale, alle 11:55 circa, il primo canale della Rai trasmetterà invece la Benedizione Urbi et Orbi impartita dal Santo Padre dalla loggia centrale della basilica capitolina. La telecronaca dell'evento sarà di Ignazio Ingrao mentre la regia sarà curata da Manuela Leombruni.

Martedì 24 dicembre la Santa Messa di Natale

La sera della vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, Papa Francesco presiederà lo svolgimento della Santa Messa di Natale in Vaticano nella Basilica di San Pietro.

L'evento è uno degli appuntamenti più attesi dai cattolici di tutto il mondo e, pertanto, verrà diffuso in mondovisione. In Italia sarà mandata in onda da Rai 1 per la prima serata televisiva, a partire dalle ore 21:25. La celebrazione culminerà con la deposizione del Bambin Gesù appena nato nella rappresentazione della Santissima Natività allestita nella Cappella della Presentazione.

Nel video di presentazione diffuso dall'account di Rai 1 su Facebook si odono in sottofondo le parole del Pontefice che vogliono preludere al lieto evento e che vogliono invitare i fedeli a prepararsi spiritualmente alla nascita di Gesù Cristo.

Nella stessa sera della Vigilia di Natale la concorrenza televisiva principale prevede la messa in onda del Concerto di Natale in Vaticano su Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci e la partecipazione di grandi ospiti italiani e internazionali, oltre che il classico film "Una poltrona per due" preceduto dall'altrettanto nota pellicola "Il Grinch" con Jim Carrey.

A Mezzogiorno del 25 dicembre la benedizione Urbi et Orbi

Dopo la funzione religiosa della Vigilia, il pontefice Jorge Mario Bergoglio riapparirà nuovamente su Rai Uno nel corso della tarda mattinata del 25 dicembre, giorno di Natale.

Alle 11:55 circa, infatti, il Santo Padre darà voce al tradizionale messaggio natalizio e impartirà ai vicini e ai lontani la Benedizione Urbi et Orbi, termine latino che ha il significato di "Alla città (di Roma) e a tutto il mondo".

La benedizione Urbi et Orbi comprende anche l'indulgenza plenaria, cioè la remissione dei peccati per chi gremisce in quell'istante Piazza San Pietro e per tutti coloro che assistono alla cerimonia attraverso i più disparati canali televisivi, radiofonici e streaming.