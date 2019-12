Joe Goldberg e le sue ossessioni ritornano su Netflix con la seconda stagione di You e come nella precedente il ragazzo, all'apparenza un innocuo libraio, diventa l'incubo del suo nuovo interesse amoroso. Dalle ore 9:00 di questa mattina, 26 dicembre, la serie è disponibile anche in lingua italiana sulla piattaforma statunitense con i dieci episodi inediti tratti dal secondo libro di Caroline Kepnes, 'Hidden Bodies'. La seconda stagione viene rilasciata da Netflix esattamente un anno dopo il debutto della prima.

Quest'ultima si è conclusa, per chi ha già visto il finale, con un cliffhanger che ha mostrato al pubblico Candace ancora viva e, presumibilmente, in cerca di vendetta.

Il secondo ciclo di episodi parte proprio da Joe in fuga dalla ragazza che vuole impedirgli di fare ancora altre vittime. L'elemento della sfida tra Candace e il suo stalker è inedito rispetto al libro. In quest'ultimo infatti la ragazza non sopravvive e di conseguenza, dopo aver eliminato chi conosce la verità su di lui, Joe rimane impunito per i crimini commessi e si prepara a commetterne altri.

Anticipazioni You 2, da oggi 26 dicembre su Netflix: la nuova vittima è Love Quinn

Nella prima stagione della serie televisiva You il pubblico ha assistito all'inizio e alla drammatica fine del rapporto tra Joe Goldberg, un giovane libraio newyorkese e l'aspirante scrittrice Beck. La relazione è nata dall'ossessione del protagonista nei confronti della ragazza, vittima del controllo maniacale e della violenza fisica e psicologica di Joe.

In You 2, su Netflix da oggi 26 dicembre, quest'ultimo cambierà identità e si trasferirà a Los Angeles, in fuga dalla sua ex Candace e alla ricerca di una nuova vita lontano dalle vittime che si è lasciato dietro. Nella città californiana il protagonista ruberà l'identità di Will Bettelheim e conoscerà la chef Love Quinn. Joe si innamorerà della ragazza e lei contraccambierà i sentimenti, ma ben presto metterà in atta gli stessi comportamenti ossessivi e maniacali che avevano caratterizzato la precedente relazione.

Joe/Will dovrà cercare di mettere un freno ai suoi patologici impulsi, ma dovrà difendersi da Candace, l'ex ragazza creduta morta e in realtà sopravvissuta al tentato omicidio, ora in cerca della sua vendetta.

You 2 riparte dalla conclusione della prima stagione: cosa è accaduto nel ciclo di dieci episodi rilasciati nel 2018

La prima stagione di You è stata pubblicata su Netflix un anno fa e ha presentato al pubblico il protagonista Joe Goldberg. Quest'ultimo lavora in una libreria di New York ed è affascinante e brillante. Apparentemente 'normale', in realtà è un egocentrico patologico e uno spietato assassino. Joe si innamora di Beck, inizia a tormentarla e uccide chiunque si frapponga tra lui e la giovane studentessa. Quest'ultima inizia a dubitare di Joe e indaga sul suo passato e scopre che l'ex del ragazzo, Candace, è scomparsa improvvisamente senza lasciare traccia.

Il sospetto che Joe sia un assassino si rivela una realtà quando la ragazza trova una scatola in cui sono custoditi gli oggetti personali delle sue vittime. L'epilogo è tragico: lo stalker uccide Beck. I crimini che ha commesso rimangono impuniti e pensa di averla fatta franca ma il ritorno di Candace, ancora viva, fa vacillare la superba sicurezza del protagonista.

You 2 ripartirà da Joe in fuga dalla sua ex e le sue vicende si intrecceranno con nuove sfortunate vittime.