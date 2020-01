Le anticipazioni di Una vita (Acacias 38) riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, Ceferino proporrà a Lolita di andare al cinematografo, ma Casilda si intrometterà tra la coppia per cercare di aiutare la sua amica. La domestica, infatti, vorrà attirare l'attenzione di Ceferino per poter sciogliere la "maledizione" di Cabrahigo raccontatagli da Zio Gennaro, secondo la quale soltanto il bacio di una vedova potrà annullare l'obbligo, per i due ex fidanzati, di stare insieme.

Una Vita: Samuel infastidito da Telmo

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio, la famiglia Palacios sarà notevolmente presa a causa della leggenda di Cabrahigo. Ceferino sarà parecchio preoccupato per la maledizione e non vorrà concedersi alle avance da parte di Casilda per nessun motivo. Nel frattempo Padre Telmo e Lucia saranno nuovamente in ottima sintonia e non passeranno inosservati. L'Alvarado, infatti, supererà ogni dubbio nei confronti del sacerdote, sarà ormai convinta che l'uomo non abbia mai abusato di lei e che sia innocente.

Successivamente Lucia e Telmo trascorreranno talmente tanto tempo insieme, da scatenare la gelosia di Samuel Alday, il quale sarà assai seccato ed infastidito per la strana situazione.

Spoiler Una Vita: Jordi infatuato di Flora

Oltre a Samuel Alday, anche gli altri abitanti del paese si renderanno conto della grande complicità nata tra Padre Telmo e Lucia. Ursula, per prima, si recherà immediatamente dal sacerdote per intimargli di evitare altri scandali.

Successivamente Samuel, assai turbato, deciderà di affrontare Padre Telmo e gli rivelerà di essersi accorto del particolare rapporto tra lui e Lucia, così lo rimprovererà duramente e gli rammenterà il suo ruolo di sacerdote.

Intanto Jordi sarà parecchio invaghito di Flora e sarà desideroso di rimanere da solo con la donna, così regalerà a Liberto e Inigo due biglietti per partecipare ad un incontro notturno di boxe.

Poco dopo, Jordi sarà ostacolato da un imprevisto inatteso e non riuscirà ad avere l'intimità tanto attesa con Flora.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

In attesa che vadano in onda i futuri episodi di Una Vita è possibile guardare in streaming online, alcune delle puntate già andate in onda in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it.

Oltre gli episodi della serie iberica, sull'apposita piattaforma si possono trovare alcuni video interessanti relativi agli spoiler e alle trame della telenovela spagnola.