Le anticipazioni di Una vita (Acacias 38) interessano molte sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a domenica 9 febbraio, Frate Guillermo aiuterà Padre Telmo a liberarsi per sempre della tentazione nei confronti di Lucia. Nel frattempo Ceferino farà un'importante confessione a Casilda, mentre Lucia dovrà accettare la decisione di Telmo.

Approfondiamo ora i dettagli degli spoiler di Una Vita.

Una Vita: Telmo rifiuta Lucia

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 3 al 9 febbraio, Ceferino sarà assai turbato, poiché scoprirà da Lolita che dietro al bacio con Casilda si nasconde una farsa.

Poi l'uomo rivelerà alla cameriera di essere ancora innamorato della sua defunta moglie e di non riuscire ad andare oltre il suo ricordo.

Nel frattempo Guillermo verrà a scoprire del peccato commesso da Telmo e deciderà di aiutarlo nel migliore dei modi ad oltrepassare il senso di colpa. Così il Frate cercherà di aiutate l'uomo ad ostacolare la sua "tentazione carnale" nei confronti dell'Alvarado. Successivamente Telmo si recherà da Lucia e le confesserà che tra loro non potrà mai nascere una relazione sentimentale, così la rifiuterà definitivamente.

La donna non la prenderà molto bene e sarà assai angosciata per la decisione del suo amato, ma seppur con il cuore a pezzi, dovrà dimenticarsi di Telmo.

Spoiler Una Vita: Celia aiuta Samuel

Celia cercherà di aiutare Samuel a conquistare sua cugina. Poi la moglie di Felipe rivelerà a Lucia e Trini di essere incinta. In seguito l'Alday, nel corso di un invito a cena a casa di Celia, cercherà di rimanere da solo con Lucia per chiedere nuovamente alla donna di diventare sua moglie.

Nel frattempo Liberto sarà assai preso dalla sua carriera da pugile, ma sarà costretto a rinunciare all'amato sport per accomodare le scelte di sua moglie.

Successivamente Trini e Lolita chiederanno a Susana di cucire un vestito da sposa degno di essere indossato. La situazione si complicherà molto presto, poiché Trini e la sarta contesteranno le scelte prese da Lolita riguardo gli abiti nuziali. Poi Lolita, ormai spazientita, si recherà dalle sue amiche della soffitta per avere un consiglio sulla strana situazione.

Poco dopo i Palacios si riappacificheranno e accetteranno che Servante accompagni la sposa all'altare.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Una Vita

In attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Una Vita è possibile guardare in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda in tv, basta registrarsi gratuitamente sul sito apposito MediasetPlay.it.

Sulla piattaforma dedicata, oltre alle puntate, si trovano alcuni clip interessanti riguardanti le trame e le anticipazioni della soap opera iberica.