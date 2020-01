Intrighi e colpi di scena attendono i fan di Una vita (Acacias 38), nel periodo che va da domenica 2 a venerdì 7 febbraio. Ad Acacias, padre Telmo riuscirà a tenere a bada le avance di Lucia grazie a Fra Guillermo, mentre Ceferino deciderà di tornare a Cabrahigo, lasciando liberi Lolita e Antonito di sposarsi. Novità anche per Celia, la quale rivelerà a Lucia e Trini di essere in dolce attesa.

Anticipazioni Una Vita, Telmo non cede alle avance di Lucia

Nuove ed appassionati episodi della soap ambientata ad Acacias 38, terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan che, nel corso della prima settimana di febbraio, vedranno padre Telmo cercare di resistere all'attrazione che prova nei confronti di Lucia.

Il sacerdote, come noto, dopo essere caduto in tentazione, sarà stato preda dei sensi di colpa e l'arrivo ad Acacias del suo mentore Fra Guillermo, gli avrà dato sollievo.

Nel corso delle nuove puntate, il Martinez riuscirà a confessare le sue sofferenze d'amore a Guillermo e, solo grazie ai suoi consigli, riuscirà a ritrovare l'antica vocazione, decidendo di dedicarsi a Dio e allontanando di contro la Alvarado.

Telmo allontana Lucia nelle nuove puntate ambientate ad Acacias 38

Grazie a Fra Guillermo quindi, Telmo ritornerà sulla retta via, anche se questo farà soffrire Lucia la quale, probabilmente, si aspettava un epilogo diverso della vicenda.

Samuel intanto, troverà l'appoggio di Celia, disposta ad aiutarlo a riconquistare il cuore della cugina, ignara che la giovane sia innamorata di Telmo.

Da quanto si apprende, l'Alday sarà pronto a chiedere di nuovo la mano della Alvarado e, solo con il prosieguo delle puntate, i fan scopriranno di più su questa vicenda.

Acacias 38, trame 2-7 febbraio: Celia è incinta

Il povero Ceferino sara furioso dopo aver scoperto di essere stato ingannato da Lolita e Casilda e deciderà di lasciare per sempre il quartiere, facendo ritorno a Cabrahigo.

Lolita e Antonito dunque, potranno finalmente sposarsi e inizieranno i preparativi del matrimonio. Donna Susana confezionerà l'abito della sposa mentre quest'ultima chiederà a Servante di accompagnarla all'altare. Liberto nel frattempo, per non creare ulteriori dissapori con Rosina, deciderà di abbandonare l'idea di diventare un pugile professionista.

Una bella e inaspettata notizia rallegrerà Celia, la quale scoprirà di essere incinta.

La donna confiderà il tutto a Lucia e Trini, chiedendo loro di mantenere segreta la notizia, almeno sino a quando Felipe non sarà tornato dal suo viaggio di lavoro.

In attesa di ulteriori novità riguardanti Telmo, Lucia e tutti i protagonisti di Acacias 38, si ricorda che la soap Una vita va in onda tutti i pomeriggi, ad esclusione del sabato, su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful.