Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Una vita riguardano interessanti novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 12 a venerdì 17 gennaio, in paese sarà organizzata una veglia di preghiera per Padre Telmo, Felipe e Celia, dei quali non si hanno notizie da svariati giorni. Poco dopo, però, Casilda entrerà in possesso di un messaggio ricevuto da Telmo, nel quale l'uomo rivelerà che le condizioni di salute di Felipe e Celia sono notevolmente migliorate.

Successivamente, Inigo mostrerà a Flora il denaro ottenuto con le scommesse, ma cercherà di convincere la donna che i soldi siano stati guadagnati onestamente. Fin dall'inizio, Flora non crederà alle parole dell'uomo, mentre Servante non riuscirà ad accettare il fatto che Paciencia l'abbia tradito. Successivamente Samuel Alday vorrà sposare Lucia il prima possibile.

Samuel geloso di Lucia e Telmo

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 12 al 17 gennaio, Padre Telmo uscirà alquanto vittorioso dalla casa degli Alvarez Hermoso, poiché riuscirà a salvare la vita di Felipe e Celia.

Così Susana organizzerà un particolare evento presso la Deliciosa in onore del sacerdote. Frattanto, anche Lucia sarà parecchio grata nei confronti di Telmo, tanto da scatenare la gelosia di Samuel. Quest'ultimo sarà nuovamente intimidito da Jimeno Batán e penserà di chiedere un nuovo prestito a Lucia, ma allo stesso tempo sarà preoccupato che la donna si rifiuti di aiutarlo. Intanto, tutti gli abitanti di Acacias apprezzeranno molto il coraggioso gesto del sacerdote e si complimenteranno con l'uomo. Nel frattempo l'Alvarado potrà finalmente riabbracciare i suoi cugini, sani e salvi.

Jimeno Batán minaccia Samuel

Jimeno Batán continuerà a minacciare Samuel Alday. Quest'ultimo sarà in ansia per la sua sorte e assai desideroso di sposare Lucia, così da poter sottrarre l'eredità della donna e pagare i suoi debiti.

L'Alday comincerà ad essere assillante nei confronti dell'Alvarado e la colpevolizzerà di essersi avvicinata a Telmo. Lucia, dopo il rimprovero dell'uomo, non sembrerà molto scossa e non vorrà sentire ragioni. Successivamente, Padre Telmo cercherà di convincere Lucia a cambiare decisione e a non sposare Samuel. Nel contempo, Lolita avrà alcuni problemi, poiché non saprà come comportarsi nei confronti di Ceferino. La donna, infatti, sarà smaniosa che l'uomo lasci il quartiere quanto prima per evitare che la sua presenza pregiudichi il suo rapporto con Antoñito. Poco dopo, Trini proporrà a Lolita di chiedere una mano a zio Gennaro. Infine, Samuel vorrà riconquistare a tutti i costi la fiducia di Lucia e proporrà alla donna di riprendere i suoi lavori di restauro di opere d'arte presso lo studio di casa.

L'Alvarado sarà piuttosto titubante nei confronti dell'uomo e non saprà come agire.