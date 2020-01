Alessandra Amoroso ha confermato con un post sui suoi profili social la fine della sua relazione con Stefano Settepani. La cantante nei giorni scorsi è apparsa sul suo profilo Instagram con un look completamente diverso, un nuovo taglio di capelli e un nuovo colore. Alessandra ha optato per un caschetto color argento ed ha scritto per accompagnare la foto: "Perché io vivo a colori, rido e me ne frego." Il nuovo look decisamente originale è stato molto apprezzato dalla sua Big family che ha inondato il post di commenti positivi e cuoricini.

Si dice che una donna quando cambia look è perché vuole dare una svolta alla sua vita. Pare sia proprio quello che sta cercando di fare Alessandra Amoroso, che oggi ha pubblicato su Instagram un post totalmente diverso dal solito. Nel post in questione, si evince l'amarezza per la fine di una storia d'amore, ma anche la voglia di ricominciare e sperare. Ecco nello specifico cosa ha scritto la vincitrice di Amici.

Alessandra Amoroso torna single e afferma che l'entusiasmo salva la vita

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono conosciuti proprio nella scuola di Amici.

Quella stessa scuola che dieci anni fa permise ad Alessandra di realizzare il suo sogno, essere una cantante. Nel 2009 infatti, vinse l'ottava edizione del talent e da allora non ha mai smesso di cantare. Ogni suo brano ha riscosso un grande successo. Come non ricordare fra tutti "Immobile", "Senza nuvole" o "Estranei a partire da ieri". Numerosi i dischi di platino e i concerti sempre sold out. Stefano Settepani lavora proprio ad Amici come produttore esecutivo.

Un giorno Alessandra Amoroso ritornò ad Amici per salutare i vecchi colleghi e nei corridoi della scuola lo incontrò per la prima volta. Tra i due, fu un vero e proprio colpo di fulmine tanto che si parlava già di matrimonio. Dopo tre anni in cui sono apparsi sempre felici e innamorati, la storia d'amore pare sia giunta definitivamente al termine. Le voci di una rottura circolavano in realtà già da alcuni giorni.

Oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte di Alessandra Amoroso. Sul suo profilo Instagram ha scritto un post in cui dice che lei e Stefano non stanno più insieme da un mese per motivi, che non per forza devono essere svelati sui social. Poi ha anche detto che in questi giorni, sta leggendo cose non vere sul loro rapporto e le dispiace molto perché tutti e due credevano nella famiglia e in un futuro insieme. Ha poi aggiunto che ci hanno provato fino in fondo, ma purtroppo non è finita come pensavano. Infine, a chiusura del post ha scritto: "L'entusiasmo salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla."