Ieri 2 gennaio 2020 su Canale 5 è andata in onda la finale di All Together Now condotta da Michelle Hunizker e J-Ax. Durante la gara c'è stato spazio anche per una proposta di matrimonio, effettuata da Vittorio Grigolo alla fidanzata Stefania Seimur.

In occasione dell'ultimo appuntamento con il talent di Canale 5, per giudicare i concorrenti sono stati invitati Gigi D'Alessio, Dodi Battaglia e Vittorio Grigolo. Quest'ultimo dopo essere stato chiamato al centro dello studio per uno stacchetto, è stato accompagnato da un'esibizione di due ballerini.

A lanciare l'assist al tenore prima di effettuare la proposta di matrimoni è stata proprio la padrona di casa, invitando Grigolo a dire in diretta ciò che gli aveva riferito poco prima in camerino.

Vittorio Grigolo chiede la mano della sua compagna: 'Vuoi sposarmi?'

Vittorio Grigolo ha chiamato davanti a sé la sua fidanzata, per farle una vera e propria dichiarazione d'amore: "Io non sono perfetto, sono pieno di difetti ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato. Ho cercato un sorriso e mi hai aperto il tuo cuore".

Prima di concludere la sua premessa, il tenore si è messo in ginocchio al centro dello studio e con un anello tra le mani ha detto: "Oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per chiederti se vuoi sposarmi".

Il gesto romantico di Vittorio Grigolo è stato accolto con molta commozione tra i presenti in studio e tra i vari giudici del muro. Stefania Semiur, con le lacrime agli occhi, non ci ha pensato due volte nel rispondere con un 'sì' alla proposta di matrimonio appena ricevuta. A fare da cornice ad un momento così magico ci ha pensato la regia, che ha fatto scendere tanti palloncini argentati a forma di cuore.

Stefania Seimur è l'ex fidanzata di Marco Borriello

Stefania Seimur di professione è una ballerina e una modella ucraina. In passato la giovane ha avuto un esperienza televisiva come Dea Bendata nel programma Gran Hotel Chiambretti.

Ma non solo, la donna è stata anche la prima ballerina di Kiev ed ha girato dei cortometraggi.

La Seimur è mamma di una bambina di 5 anni, avuta all'età di 17 anni. Vittorio Grigolo invece, in passato è stato sposato con Roshi Kadmar, dalla quale si è separato nel 2013. Prima di incontrare il tenore italiano, Stefania è stata fidanzata con l'ex calciatore Marco Borriello. Da un anno e mezzo a questa parte invece, fa coppia con Vittorio Grigolo.

In una recente intervista, Grigolo ha confessato di credere ancora nel matrimonio, anche se per lui la prima volta è stato un fallimento. Il tenore ha rivelato di voler convolare a nozze con la Seimur anche per dare una certezza alla figlia di Stefania, visto che varie volte gli chiede se mai sposerà la mamma.