Ieri giovedì 23 gennaio è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio dalle 14:10. Secondo le ultime anticipazioni fornite da Vicolo delle news, ci saranno delle importanti novità e alcuni colpi di scena. In particolare, ci sarà l'eliminazione di due concorrenti (Skioffi e Ayoub) e poi verrà ammessa al serale di Amici 19, la prima allieva (Nyv).

Nyv conquista la prima maglia verde del talent show di Maria De Filippi

La conduttrice televisiva Maria De Filippi ha annunciato durante la registrazione della puntata che in totale saranno 10 gli allievi ammessi al serale di quest'anno.

Inoltre, ricordiamo che la fase serale di Amici 19 partirà in primavera, dopo la fine del programma tv C'è posta per te che terminerà il 14 marzo con l'ultima puntata.

Nel corso della registrazione sono stati gli stessi allievi della scuola più famosa d'Italia a decidere chi di loro meritasse per primo la prima maglia verde del talent show di Mediaset. Infatti, in base alle votazioni è stata scelta la cantante Nyv che si è poi esibita davanti ad una commissione formata da tre giudici esterni che le hanno dato il semaforo verde e l'accesso alla fase serale di Amici 19.

La prima allieva del serale il cui vero nome è Mirella Nyvinne Pinterangel ha 22 anni ed è nata in Lussemburgo. Ma non è tutto, perché la ragazza ha origini tedesce e marocchine però è cresciuta in Italia a Domodossola, per poi trasferirsi successivamente in provincia di Milano. La giovane allieva classe '97 è una polistrumentista, visto e considerato che suona la chitarra, il piano, il basso, la batteria, l'ukulele e il mandolino.

Skioffi e Ayoub gli eliminati della puntata

Inoltre, nel corso dell'episodio che andrà in onda domani pomeriggio è andata in scena anche la classica sfida a squadre che ha visto sfidarsi ancora una volta Gaia contro Giulia. Questa volta la vittoria è andata alla Gozzi, ma non è bastata, in quanto la sua squadra è uscita sconfitta dalla partita e chi non è stato schierato è finito sotto esame. In particolare è toccato a Skioffi e Ayoub finire davanti alla commissione dei professori.

Questi ultimi hanno deciso di eliminare i due ragazzi che sono stati costretti ad abbandonare il programma.

Non sono mancate le polemiche, soprattutto da parte del cantante Skioffi che ha lamentato di essere stato schierato poche volte. Dunque, il rapper ha dovuto anzitempo abbandonare il talent show, nonostante sia stato uno dei personaggi più chiacchierati per i suoi testi ritenuti sessisti, per cui aveva già rischiato di essere espulso. Invece, per quanto riguarda il ballerino aveva già provato ad entrare nel talent ma senza risultati. Poi, Ayoub ha avuto la sua occasione a gennaio 2020, ma anche in questo caso la sua permanenza è stata di breve durata.