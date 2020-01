La puntata di Amici 19 in onda oggi sabato 25 gennaio riserverà al pubblico alcune sorprese e Maria De Filippi inizierà a parlare del 'serale' al quale, stando alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, accederanno soltanto dieci allievi. Il talent show dovrebbe debuttare in prima serata dopo il passaggio di testimone di C'è Posta per Te che dovrebbe concludersi il 14 marzo. La puntata odierna di Amici è stata già registrata e sono state rilasciate le anticipazioni riguardanti ciò a cui assisteranno i telespettatori oggi a partire dalle 14:10.

Durante l'appuntamento pomeridiano con la trasmissione ci saranno due colpi di scena: saranno eliminati i concorrenti Skioffi e Ayoub Haraka, mentre i ragazzi voteranno chi merita di accedere direttamente alla fase del serale e la prima ammessa sarà Nyv.

Anticipazioni Amici 19: Nyv ammessa al serale

Maria De Filippi, nella puntata di Amici 19 in onda oggi 25 gennaio, annuncerà la decisione di ammettere alla fase del serale, tra cantanti e ballerini, solo dieci concorrenti, illustrando i criteri e il meccanismo di accesso all'ultimo step del programma.

I ragazzi della scuola voteranno chi, secondo loro, dovrebbe già accedere alla fase finale del programma. Secondo le anticipazioni pubblicate sul web l'esito delle votazioni sarà positivo per la cantante Nyv che si esibirà davanti ad una giuria composta da tre giudici esterni. La giovane alla fine conquisterà il primo ambito posto come concorrente del serale che inizierà in primavera e sarà perciò la prima ad indossare la tanto desiderata maglia verde.

La cantante Mirella Nyvinne Pinternagel ha 22 anni ed è nata a Lussemburgo. Di origini tedesche e marocchine, è cresciuta a Domodossola e si è trasferita poi a Milano. Oltre a cantare, Nyv suona diversi strumenti musicali: chitarra, basso, pianoforte, batteria, mandolino e ukulele.

Eliminati da Amici 19 Skioffi e Ayoub: anticipazioni puntata del 25 gennaio

Nel corso della puntata di oggi 25 gennaio, per due giovani allievi finirà l'avventura televisiva di Amici 19.

Tutto inizierà con la sfida a squadre che vedrà fronteggiarsi prima Gaia e Giulia, con la vittoria della prima, e poi Valentin e Javier, la cui sfida verrà vinta dal giovane cubano. A questi due scontri seguiranno quelli di Nyv contro Stefano, in cui vincerà la ragazza, il confronto tra Talisa e Federico, in cui prevarrà il giovane, e infine la sfida tra Jacopo e Francesco con la vittoria del secondo. I risultati porteranno ad una sconfitta per la squadra di Gaia e perciò chi non è stato schierato nelle sfide verrà sottoposto all'esame per evitare l'eliminazione. L'esito verrà deciso dalla commissione dei professori che alla fine elimineranno il cantante Skioffi e il ballerino Ayoub.