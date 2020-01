È appena terminata la messa in onda di una puntata di Amici 19 molto movimentata: il danzatore Javier, infatti, ha rischiato l'espulsione dalla scuola dopo aver offeso tutti quelli che lavorano dietro le quinte, professionisti compresi. Il pubblico di Canale 5, sabato 18 gennaio, ha assistito al momento in cui Maria De Filippi ha teso una mano al ragazzo, lo ha aiutato a chiedere scusa a tutti e ad ottenere un'altra chance da quasi l'intera commissione.

Javier disperato nella scuola di Amici 19: Maria lo consola

Chi ha letto nei giorni scorsi le anticipazioni della puntata di Amici 19 che è stata registrata mercoledì 15 gennaio, sicuramente era già al corrente del fatto che la "bravata" di Javier non gli aveva comportato una punizione esemplare.

Il ballerino, dopo essersi lasciato andate a parole denigratorie sia nei confronti del talent-show che in quelli di autori e professionisti dello stesso, è rimasto a lungo in attesa della decisione della commissione sul suo futuro nella scuola.

Prima che lo spagnolo entrasse in studio, però, le telecamere l'hanno sorpreso mentre piangeva disperato in palestra: resosi conto di aver esagerato, il giovane si è vergognato tanto di quello che ha fatto e detto, perciò non se la sentiva di presentarsi davanti al pubblico.

È stata Maria De Filippi a raggiungere il danzatore e a convincerlo che la cosa migliore da fare era quella di vincere la vergogna e metterci la faccia: con lo sguardo sempre basso, Javier ha ascoltato i rimproveri che gli hanno riservato tutti i protagonisti del cast presenti.

Le scuse di Javier ai professori e ai ballerini di Amici 19

Con un po' di fatica, Javier ha ammesso i suoi errori e si è scusato sia con gli insegnanti (ai quali ha dato velatamente degli "incompetenti" perché creerebbero delle coreografie di basso livello) che con i professionisti di Amici 19 che ha criticato quando ha detto che nessun ex allievo di Amici è diventato una star della danza dopo la fine del programma.

Elena D'Amario (la cui carriera è stata omaggiata con un video sin dai suoi esordi nella scuola), Lorella Boccia e Giulia Pauselli hanno provato a spiegare al ragazzo che ha sbagliato nel giudicare la trasmissione e chi ci lavora in un momento di rabbia.

Quasi tutti i prof di Amici 19 perdonano Javier

La puntata di Amici 19 che è andata in onda oggi, sabato 18 gennaio, è proseguita con l'assegnazione dei voti agli allievi da parte della giuria di esperti che Maria De Filippi ha convocato per avere pareri esterni su tutti i talenti.

Il momento saliente, però, è arrivato quasi alla fine dello speciale quando, rientrati dopo una lunga discussione lontano dagli studi, i professori hanno comunicato al pubblico la decisione che hanno preso su Javier e sul suo scorretto comportamento.

Rudy Zerbi e Stash si sono immediatamente schierati a favore dell'espulsione del ballerino: le cose che ha detto sul programma, infatti, secondo i due professori non andavano perdonate, al massimo lui si sarebbe potuto ripresentare ai casting l'anno prossimo.

Alessandra Celentano è apparsa dubbiosa sulla punizione da infliggere al suo "pupillo" (è stata proprio la prof. di danza classica a volere fortemente il giovane nella scuola): dopo un lungo dibattito con Maria De Filippi, l'insegnante è arrivata alla conclusione che lo spagnolo meritasse un'altra chance.

Anche Veronica Peparini, Timor Steffens e Anna Pettinelli si sono schierati a favore del proseguimento dell'avventura nel talent-.show di Javier che dunque, per la maggioranza della commissione, è tornato ad occupare regolarmente il suo posto nella classe di Amici 19.