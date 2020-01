Quest'oggi sabato 11 gennaio alle 14:10 su Canale 5 ritornerà Amici 19 con una nuova puntata in cui ci saranno tantissime novità. In particolare, secondo le ultime anticipazioni del talent show condotto da Maria De Filippi, il ballerino di latino americano Valentin sarà molto a rischio. Infatti, la maestra Alessandra Celentano vorrà sempre di più l'eliminazione del ragazzo. Quest'ultimo non sarà l'unico a dover lottare fino alla fine per una maglia per il serale, in quanto i professori inizieranno a tirare le somme e provvederanno ad alcune eliminazioni.

Da questo momento in poi del programma di Mediaset, la commissione potrà procedere a mandare a casa i ragazzi anche senza aspettare le sfide, ma solo valutando l'intero percorso all'interno della scuola.

Gaia perderà ancora contro Giulia

Nelle puntata odierna continueremo ad assistere al torneo dei migliori e vedremo Talisa perdere la sfida contro Federico. Ma non è tutto perché anche Gaia sfiderà Giulia per riprendersi il suo posto, però perderà nuovamente perché sarà penalizzata dal prof Rudy. Secondo le ultime anticipazioni, quest'ultimo non sarebbe più soddisfatto del modo di cantare della ragazza.

Ma nonostante ciò, non possiamo di certo affermare che una cantante di questo livello non meriti il serale. Lo sa bene anche Zerbi.

Successivamente verso la fine di questo primo appuntamento del 2020 con la scuola più famosa d'Italia, la presentatrice farà entrare in studio una commissione composta da dodici esperti musicali e produttori. Questi ultimi daranno un voto ad ogni ragazzo che si esibirà e poi decreteranno i 3 migliori per ogni categoria. A piazzarsi tra le migliori posizioni saranno Karina, Javier e Federico per la categoria ballo e Nyv, Giulia e Devil per quanto riguarda il canto.

Giuseppe e Michelangelo gli eliminati della puntata

Tra le novità di quest'oggi ci sarà sicuramente l'eliminazione del ballerino Giuseppe che sarà eliminato dalla commissione di ballo di Amici 19 su richiesta della maestra Celentano.

Inoltre, entrerà una nuova ballerina al posto del ragazzo il cui nome è Karina. Poi, dopo che il team capitanato da Gaia Gozzi perderà la sfida a squadre, ci sarà un'altra eliminazione. Michelangelo perderà una sfida immediata e abbandonerà il talent show di Canale 5, tra le tante critiche del pubblico in studio.

Dunque, oggi pomeriggio sarà una puntata molto movimentata che ci avvierà con decisione verso il Serale. Non ci resta che aspettare le 14:10 per scoprire ulteriori novità sul talent show. Intanto, per chi non avesse la possibilità di vedere la puntata in diretta televisiva avrà la possibilità di recuperarla tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.