Da quando è stato lasciato da Giulia De Lellis, Andrea Damante non si è mai fatto vedere accanto ad un'altra donna fino a una decina di giorni fa: tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, infatti, il dj ha ufficializzato la liason con Claudia Coppola. Ieri, 31 dicembre, l'ex tronista di Uomini e donne ha reso pubblico un filmato inedito della compagna nel quale la definisce un angelo.

Andrea innamorato di Claudia: parole al miele su IG

Andrea Damante sembra fare sul serio; dopo numerosi e poco importanti flirt, il bel siciliano pare aver messo la testa apposto con la sconosciuta Claudia Coppola, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Dopo essersi fatto vedere sui social network accanto alla neo compagna pochi giorni prima di Natale, lo sorso 31 dicembre è stata una romantica dedica che il dj le ha fatto a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip.

Nel ripercorrere nelle Instagram Stories il suo 2019, l'ex tronista di Uomini e Donne ha reso pubblico un filmato inedito della fidanzata risalente al 22 dicembre (in quei giorni i due erano insieme in vacanza sulla neve).

"Ho incontrato un angelo", ha scritto in inglese il "Dama" per commentare le dolci immagini della sua dolce metà che fissa l'obiettivo e sorride.

Stando a queste parole, sembra proprio che Andrea abbia finalmente voltato pagina in amore: dopo aver sofferto per lungo tempo per la decisione di Giulia De Lellis di chiudere definitivamente il loro rapporto, oggi il ragazzo appare sereno affianco ad una persona che, a differenza di quelle che ci sono state prima di lei, sta spingendo il dj a rendere pubblico il loro giovane legame.

Nuovo amore dopo l'addio della De Lellis

Sono passati poco più di 6 mesi da quando Giulia De Lellis ha deciso di porre fine all'infinito tira e molla con Andrea Damante. Stando a quello che ha sempre dichiarato il ragazzo nelle interviste, sarebbe passato pochissimo tempo tra la loro improvvisa rottura e l'inizio della frequentazione tra lei e Iannone (suo attuale compagno).

Il dj ha vissuto l'ultima parte del 2019 da single, senza disdegnare la compagnia di bellissime ragazze che non sono mai riuscite a far breccia nel suo cuore, diventando la sua fidanzata ufficiale.

Messi da parte questi flirt poco rilevanti, a dicembre scorso il siciliano si è imbattuto in Claudia Coppola, una bella mora che non fa parte del mondo dello spettacolo e che apparentemente non ambisce a diventare influencer (il suo profilo Instagram è privato ed è seguito da poche persone).

Viste le parole d'amore che Andrea ha dedicato alla neo fidanzata il giorno di San Silvestro, c'è da pensare che il loro rapporto sia già piuttosto importante.