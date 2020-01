Sono passati mesi dalla partecipazione di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2, ma tra i due ex ancora sembrano esserci ancora delle ruggini. Nelle scorse ore l'imprenditore romano, dopo aver attivato la funzione domande sui social network, per rispondere ad un utente ha pubblicato un commento al vetriolo sulla sua ex compagna. Per chi non avesse seguito la vicenda della coppia nel docu-reality di Canale 5, è bene sapere che Andrea all'interno del villaggio dei fidanzati si era avvicinato pericolosamente alla tentatrice Zoe Mallucci.

Durante il falò di confronto richiesto dalla Caldonazzo i due avevano avuto uno scontro piuttosto acceso e alla fine la showgirl aveva deciso di chiudere la tormentata relazione. Al termine del programma lo stesso Ippoliti aveva iniziato una conoscenza proprio con la sua tentatrice, anche se poco dopo è finita anche tra loro.

Ippoliti-Caldonazzo, botta e risposta a distanza sui social

Andrea Ippoliti è dunque tornato ad attaccare la sua ex fidanzata tramite i social network. L'imprenditore romano nelle scorse ore ha deciso di interagire con i suoi follower e alla domanda di un utente che ha chiesto all'ex protagonista di Temptation come definirebbe la Caldonazzo il diretto interessato ha detto: "Lei sta continuando ad offendermi dicendo un mucchio di fesserie, quindi sarebbe facile buttare fango su di lei, ma non lo faccio rispetto la mia persona non mi abbasso a certi livelli".

Ma non è finita qui, perché nella seconda parte del messaggio,Andrea Ippoliti ha rincarato la dose puntando il dito in modo esplicito contro la showgirl: "Obbiettivamente direi creativa, solare, isterica e opportunista". In un'altra domanda l'imprenditore ha speso delle belle parole verso la Mallucci: l'imprenditore prima ha definito Zoe una brava ragazza, poi gli ha augurato il meglio.

Intanto qualche ora dopo la frecciatina velenosa di Andrea Ippoliti, anche Nathalie Caldonazzo ha attivato la funzione 'domande' sul proprio account Instagram e a chi le ha chiesto in quali rapporti sia con il suo ex compagno la showgirl ha risposto con un emoticon che ride.

Daniela Pandini in un'intervista sbotta contro l'ex marito Ippoliti

In una recente intervista per il settimanale Di Più Tv, Daniela Pandini è letteralmente sbottata contro il suo ex marito Andrea Ippoliti. La donna ha raccontato alla rivista di cronaca rosa che secondo lei l'imprenditore romano ha mostrato il peggio di sé nel percorso a Temptation Island Vip 2. Poi rivolgendosi direttamente al suo ex marito ha dichiarato: "Ha tradito Nathalie Caldonazzo proprio come avevi tradito me, vergognati".

Di fronte a queste accuse Andrea Ippoliti aveva deciso di replicare, invitando la Pandini a smetterla di tormentarlo e a fargli vedere i suoi figli. Infine, l'ex protagonista del docu-reality di Canale 5 aveva precisato che il matrimonio con Daniela Pandini era finito perché i due non andavano d'accordo da tempo.