Il suo percorso a Uomini e Donne aveva appassionato i fan del programma televisivo di Canale 5: nel 2014 Anna Munafò aveva deciso di mettersi in gioco nel dating show di Canale 5 dopo la partecipazione a Miss Italia nel 2005, dove conquistò la fascia di Miss Miluna. L’esperienza si era conclusa con la scelta di Emanuele Trimarchi, tornato alla ribalta di recente per aver corteggiato Sara Affi Fella e per le dichiarazioni rese su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ex agenti del romano, in relazione al caso Mark Caltagirone.

Nelle scorse ore la siciliana ha spiazzato i suoi numerosi follower pubblicando la foto delle nozze con Peppe Saporita. Il grande passo arriva a distanza di poco più di un anno dalla fine della love story con il personal trainer Matteo Milioti, con il quale si sarebbe dovuta sposare.

Anna Munafò ha chiuso l’anno pronunciando il sì più dolce a Milazzo. L’ex tronista di Uomini e donne ha sposato in gran segreto Giuseppe Saporita ed ha deciso di condividere con i numerosi follower il lieto evento a cerimonia conclusa.

Del resto la trentatreenne aveva scelto di vivere la nuova relazione lontana dai riflettori dopo la delusione per la fine della relazione con Matteo Milioti. Una storia d'amore durata quattro anni, che sembrava destinata a concludersi con i fiori d’arancio, la siciliana aveva pure inizialmente annunciato via social le nozze per maggio 2019.

Progetti matrimoniali che sono andati in fumo nel giro di pochi mesi ed anche in questa circostanza la Munafò aveva preferito comunicare via Instagram l’improvvisa rottura. “Pensavo fosse amore, invece era un calesse” - riferì Anna.

Alla fine la marcia nuziale è arrivata, ma non con il personal trainer. Dopo la rottura con Milioti, la Munafò ha riavvolto il nastro ed ha lasciato Roma per rientrare nella sua Milazzo.

Qui ha conosciuto l’uomo che le ha fatto dimenticare le cocenti delusioni del passato, al punto di convincerla a dire sì alla sua proposta di matrimonio. Nozze celebrate lontane da occhi indiscreti il giorno di San Silvestro nella città di origine. Una notizia che ha acceso l’entusiasmo dei numerosi fan della siciliana che aveva conquistato la ribalta a Uomini e Donne per la tormentata love story con Emanuele Trimarchi.

La trentatreenne aveva deciso di lasciare il people show di Canale 5 con l’esuberante romano, salvo poi tornare in trasmissione poco tempo dopo per raccontare la fulminea chiusura del rapporto. A distanza di sei anni Anna ha coronato il suo sogno d'amore sposando Peppe Saporita.