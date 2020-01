In pausa dal 19 novembre per il consueto stop natalizio, New Amsterdam si appresta a tornare sui teleschermi americani il prossimo 14 gennaio.

Nel corso del decimo episodio, Max Goodwin e il suo staff affronteranno infatti le conseguenze di quanto avvenuto nel finale invernale del Medical-Drama. L'intera puntata si focalizzerà sulla grave crisi esplosa in pronto soccorso dopo che alcune detenute di Rikers sono state trasportate al New Amsterdam General Hospital in seguito ad una violenta rissa. L'episodio, intitolato "Code Silver", seguirà le vicende di Max Goodwin ed Helen Sharpe alle prese con l'isolamento del loro reparto dopo che alcune detenute hanno abbandonato i loro letti con l'intento di riconquistare la tanto agognata libertà.

Una situazione che potrebbe mettere in serio rischio l'incolumità dei due protagonisti.

New Amsterdam: tra Max ed Helen nascerà una relazione romantica?

Sebbene il destino di Max ed Helen rimanga, ad oggi, un'incognita lo showrunner di New Amsterdam ha anticipato ai microfoni di TvLine qualche interessante informazione circa il dolcissimo rapporto che lega i due protagonisti.

Interrogato sulla possibilità che la palese sintonia possa sfociare in una vera e propria relazione romantica, lo sceneggiatore ha così risposto: "Posso dire che Max non sarebbe riuscito a farcela senza Helen.

E penso che sia la persona di cui abbia più bisogno in assoluto. Anche se ci fosse un interesse amoroso tra loro o dei problemi in merito, varrebbe davvero la pena rischiare questa amicizia? Qualunque cosa ci sia tra di loro, per me è molto più forte di un legame amoroso. E' davvero un dono avere nella propria vita qualcuno che ci supporti pienamente e ci conosca così bene. Noi mettiamo da una parte l'amicizia e dall'altra l'amore, ma io penso che qualunque cosa abbiano trascenda entrambi i sentimenti".

Lauren Bloom affronta una nuova sfida

Le parole di David Schulner sembrano dunque sconfessare la più nefasta delle ipotesi circa il destino di Max ed Helen. Verosimilmente i due protagonisti usciranno illesi dall'ennesima sfida che la vita gli porrà di fronte.

Sebbene gran parte della trama di New Amsterdam 2x10 si concentrerà sull'amatissimo dottor Goodwin, la premiere invernale si focalizzerà anche sul difficile percorso di disintossicazione che sta affrontando Lauren Bloom da inizio stagione.

La donna, nonostante i lancinanti dolori alla gamba, dovrà infatti combattere contro la sua dipendenza da antidolorifici. Una situazione che raggiungerà il suo culmine quando una paziente in difficoltà richiederà le cure della dottoressa. Infine, lo psichiatra Iggy Frome - dopo aver a lungo ignorato i suoi problemi matrimoniali - sarà finalmente costretto ad affrontare il marito.