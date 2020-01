Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera americana Beautiful che andranno in onda dal 12 al 18 gennaio 2020 in prima visione su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno e ci saranno un bel po' di novità, molte delle quali riguarderanno Hope, la quale continua ad essere disperata perché è convinta che sua figlia Beth sia morta e questa cosa la distrugge dal punto di vista psicologico. Intanto la piccola Beth verrà adottata da Steffy, che tuttavia non sa che si tratta della bambina di Hope.

Beautiful, gli spoiler 12-18 gennaio: lo scontro tra Hope e Sally

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful che saranno trasmesse in televisione fino al prossimo 18 gennaio, rivelano che Sally ritiene che lei sia in grado di poter aiutare Hope. Così si presenterà a casa della donna e dopo essere stata accolta da Liam chiederà di parlare proprio con Hope. Peccato, però, che la reazione di quest'ultima non sarà affatto positiva nel momento in cui Sally rivelerà di aver pensato ad un regalo per lei.

Sally, infatti, si presenterà a casa con un cucciolo di cane, convinta che la sua presenza possa aiutare Hope a lenire il dolore per il lutto che ha subito. Ovviamente non è così e Hope reagirà malissimo. Intanto Bill e Katie trascorreranno una giornata insieme al loro bambino. I due riusciranno a ricreare un clima familiare e di grande armonia, quasi come se tutte le diatribe e le tensioni del passato non fossero mai esistite. Anche il piccolo Will noterà questa serenità tra i due genitori al punto che a fine giornata si dirà convinto che tra di loro ci sia ancora amore.

Gli spoiler delle prossime puntate di Beautiful in onda dal 12 gennaio in poi, inoltre, rivelano che dopo l'affronto che c'è stato tra Hope e Sally, i loro rispettivi uomini cercheranno di consolarle. Alla fine, però, le due si renderanno conto di aver esagerato entrambe e così si chiederanno scusa stringendosi in un abbraccio caloroso.

Steffy adotta la piccola Beth

Peccato, però, che le scuse di Sally non saranno sincere e subito dopo l'incontro con Hope, la donna confesserà a Wyatt che lei non si è sentita minimamente in colpa per Hope, dato che non ha mai agito in cattiva fede. Intanto Thorne comincerà ad essere preoccupato per il ritrovato rapporto tra Bill e Will che passerà sempre più tempo anche con Katie. Thorne teme che questo riavvicinamento possa mettere a repentaglio la sua relazione con Katie.

Le anticipazioni della soap opera americana di Canale 5, inoltre, rivelano che Hope non riuscirà a riprendersi dopo la notizia della morte della sua bambina. La donna non riesce a reagire e sembra quasi che sia caduta in una sorta di tunnel. Nel frattempo Taylor e Steffy adottano la bambina ma non sanno che si tratta proprio di Beth: le due donne, infatti, sono vittima di un inganno.